Honda GB350S, la piccola roadster essenziale che piace

Presentata in occasione dell’EICMA 2024, la nuova Honda GB350S è un tributo del marchio alla propria storia, con un modello che sin dalle prime apparizioni ha saputo catturare l’attenzione e il gradimento degli appassionati. Una piccola roadster con motore da 348 cc raffreddato ad aria, facile da guidare anche per i piloti meno esperti grazie al sistema di trazione Honda Selectable Torque Control (HSTC).

DESIGN

L’elemento distintivo della Honda GB350S è già nel suo nome. La, infatti, richiama i modelli storici del marchio Honda, recuperando, in chiave moderna, lo stile rétro della gamma Honda. La Honda GB350S è una moto di piccola cubatura, pensata per quelche cerca una moto alla moda sia per i viaggi in città che per le avventure del finesettimana.

Esteticamente, per precisa scelta, è un modello privo di troppi fronzoli che mira all’essenziale. E probabilmente è proprio questo uno dei motivi per cui è stata così rapidamente apprezzata dagli appassionati.

Il serbatoio in acciaio e i fianchetti laterali in resina contribuiscono a questo stile semplice e classico, evocativo e intramontabile. Tre le colorazioni disponibili: Puco Blue, Gunmetal Black Metallic e Pearl Deep Mud Gray. Due, invece, gli allestimenti: Style Pack e Travel Pack.



TECNICA

Il primo include accessori che rendono ancora più ricercato l’aspetto di questa naked già distintiva. Il tubolareesalta l’estetica audace proteggendo il propulsore, mentre il codino monoposto sottolinea lo spirito roadster coprendo la sezione passeggero. I contrappesi del manubrio si distinguono per l’esclusiva vite di montaggio che aggiunge stile senza eccessi.La carenatura del faro migliora il comfort deviando l’aria e dona un tocco sportivo, mentre iproteggono dai graffi e migliorano la presa delle ginocchia. Completano la dotazione i fendinebbia azionati da interruttore integrato nel manubrio per maggiore visibilità in ogni condizione. L’, invece, dedicato ai viaggi più lunghi, include il paramani, il cupolino lungo 355 mm e le borse da sella in nylon da 14 litri e 10 litri.

PREZZI E DISPONIBILITÀ

Lo stile essenziale della Honda GB350S si riflette anche sul comparto tecnico che, pur senza eccedere, recupera la. Il cuore della moto è il motore monocilindrico da 348 cc raffreddato ad aria con albero di distribuzione singolo che eroga una potenza di 21 CV (15,5 kW) e una coppia di 29 Nm. Il motore, che ha ottenuto l’omologazione Euro5+, è affiancato dallaA rendere agile la guida della Honda GB350S ci pensa anche ile la posizione ribassata della sella (a 800 mm dal suolo) che restituiscono un controllo migliore. Completano la dotazione tecnica le sospensioni con la forcella telescopica da 41 mm, l’impianto frenante con disco anteriore da 310 mm e posteriore da 240 mm, il doppio ammortizzatore posteriore e i cerchi da 19” (anteriore) e da 17” (posteriore).Da segnalare come di serie la Honda GB350S preveda sia l’che il sistema HSTC per il controllo di trazione. Il sistema di illuminazione è full LED con il quadro strumenti che prevede il tachimetro analogico con l’indicatore della marcia digitale.Tra gli aspetti più interessanti c’è da segnalare l’efficienza. Con consumi dichiarati di, grazie al serbatoio da 15 litri e ai 178 kg di peso a pieno, l’autonomia può raggiungere i 600 km.

La Honda GB350S, guidabile anche con la patente A2 e già disponibile all’acquisto in Italia, è in vendita a partire da 4.590€.