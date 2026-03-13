Lucid Cosmos ed Earth: in arrivo due SUV elettrici dal prezzo accessibile

Durante l’Investor Day 2026 Lucid Motors ha tolto il velo sulla sua nuova piattaforma elettrica “Midsize”, una base tecnica destinata a sostenere la prossima generazione di modelli del marchio. I primi due veicoli ad arrivare saranno Lucid Cosmos e Lucid Earth, pensati per entrare nel segmento premium ad alto volume e ampliare significativamente il pubblico della casa americana. Confermati quindi i nomi dei primi due SUV elettrici progettati per ampliare l’offerta della casa e competere direttamente con i pari segmento più popolari.

Una nuova piattaforma per SUV elettrici

E per la prima volta Lucid entra davvero nel segmento più popolare del mercato elettrico. Fino a oggi i modelli della casa americana erano piuttosto esclusivi: la berlina Air e il SUV Gravity appartengono infatti alla fascia alta, con prezzi molto elevati.

Con Cosmos ed Earth la filosofia cambia. I nuovi modelli saranno basati su una piattaforma completamente nuova, progettata per ridurre i costi e semplificare la produzione. L’obiettivo dichiarato è portare il prezzo di partenza attorno ai 50.000 dollari. Rendendo quindi i veicoli Lucid accessibili a un pubblico molto più ampio.

Questo passo non è casuale. Perché il segmento dei SUV elettrici di medie dimensioni è oggi uno dei più competitivi. Segmenti dove il terreno è solcato da modelli come Tesla Model Y, Polestar 3 e altri nuovi in arrivo. E Lucid qui sembra voler entrare nel gioco con decisione.

Nel frattempo emergono anche alcune informazioni tecniche che permettono di capire meglio la direzione del progetto.

Tecnologia Lucid: motori più leggeri e sistema a 800 volt

Uno degli elementi chiave dei nuovi SUV sarà il debutto del motore elettrico Atlas, progettato per essere più compatto ed efficiente rispetto alle unità attuali. Secondo l’azienda, il nuovo sistema riduce il peso del 23% e il numero di componenti del 30%, migliorando sia l’efficienza sia i costi di produzione. I nuovi modelli Lucid utilizzeranno inoltre un’architettura elettrica a 800 volt. Una soluzione già adottata da alcuni modelli premium perché consente ricariche più rapide e una migliore gestione dell’energia.

Le prime stime parlano anche di prestazioni molto interessanti. Il Cosmos, per esempio, potrebbe accelerare da 0 a 60 mph in circa 3,5 secondi, numeri che lo avvicinano più a un’auto sportiva che a un SUV familiare.

Quanto all’autonomia, Lucid punta ad almeno le 300 miglia (circa 480 km) per carica, mantenendo quindi uno dei punti di forza storici del marchio. Ovvero l’efficienza energetica. Ma Cosmos ed Earth non saranno identici: Lucid ha già chiarito che i due modelli avranno personalità diverse.

Cosmos ed Earth: due SUV simili, ma con caratteri diversi

Sebbene condividano la stessa piattaforma e circa il 95% dei componenti, Cosmos ed Earth avranno filosofie leggermente differenti.

Il Lucid Cosmos dovrebbe essere il modello più orientato allo stile e alle prestazioni, con una linea più dinamica e sportiva. L’Earth, invece, sarà probabilmente più tradizionale nel design, con proporzioni più robuste e una vocazione più pratica o “avventurosa”.

Entrambi, però, condivideranno alcuni elementi chiave dell’esperienza Lucid:

interni molto tecnologici

un grande display che attraversa la plancia

sistemi software avanzati e assistenza vocale basata su AI.

Il debutto dei nuovi modelli è previsto a partire dal 2026, mentre la produzione potrebbe arrivare qualche tempo dopo. L’obiettivo, ampliare rapidamente la gamma del marchio.