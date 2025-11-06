Controllo dello storico di auto e moto online in pochi clic con carVertical

Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. L’acquisto di un’auto o una moto usata deve avvenire dopo una scelta ponderata e consapevole, perché eventuali truffe possono costare molto caro. In questi casi l’arma migliore è controllare lo storico del veicolo nel dettaglio, ma è più facile a dirsi che a farsi.

Per chi in queste settimane sta valutando l’acquisto di una vettura o una moto usata, e vuole accertarsi sulle sue condizioni reali, segnaliamo il portale web carVertical, grazie al quale è possibile ottenere in pochi clic un report completo sullo storico del veicolo.

Nel report sono disponibili informazioni su eventuali furti, foto archiviate, arretramenti del contachilometri, valore di mercato, valutazione della sicurezza, esposizione a calamità naturali, specifiche e dotazioni, e altro ancora. Oltre alle auto e alle moto, carVertical offre controlli su autocarri e camper.

Alla base di ciascun report vi è un lavoro notevole dietro le quinte. Infatti carVertical controlla più di un milione di documenti verificati per aiutare ognuno dei suoi clienti a ridurre i rischi legati all’acquisto di un’auto usata di cui non si conosce il proprietario o il concessionario. Tra i dati analizzati, ad esempio, vi sono anche quelli su eventuali danni nascosti.

Soltanto nel 2024 carVertical ha controllato più di 3.700.000 veicoli: tra questi figuravano oltre 115.000 mezzi con chilometraggio falsificato e più di 1.500.000 di mezzi danneggiati. Il servizio è disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, mentre il tempo medio di risposta è compreso tra le 12 e 24 ore.

Veniamo infine ai prezzi. In questi giorni è possibile beneficiare di un extra sconto del 20% su tutti i tre piani disponibili, sconto aggiuntivo che si va a sommare alle offerte già in atto sul sito:

23,99 euro per report: controllo di 1 veicolo

15,99 euro per report: controllo di 2 veicoli

14,39 euro per report: controllo di 3 veicoli

Crediti immagine di copertina: Freepik