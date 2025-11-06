Mai più fermi per colpa della batteria: scopri il dispositivo che rimette subito in moto l’auto

Poche situazioni sono più frustranti di trovarsi con la batteria scarica, magari di mattina presto quando si è in ritardo per andare al lavoro o in mezzo a una strada poco trafficata. Questi episodi capitano sempre nei momenti meno opportuni. Che si tratti di aver dimenticato le luci o l’autoradio acceso, il freddo intenso o la batteria ormai arrivata quasi alla fine, è importante poter ripartire per arrivare in ufficio, tornare a casa o raggiungere la propria officina di fiducia. Avendo a bordo un piccolo starter di emergenza si può ripartire senza attendere che qualche altro automobilista si fermi con i cavi e rimetta in moto la batteria della propria vettura. Oggi l’avviatore di emergenza NOCO Boost Plus GB40 è in offerta su Amazon con il 15% di sconto.

Un accessorio che aumenta la sicurezza (e la tranquillità)

Il NOCO Boost Plus GB40 è uno di quegli strumenti piccoli ma risolutivi da avere nel bagagliaio o nel portaoggetti. Pesa solo 1,2 kg ed è in grado di fornire fino a 1000 A di potenza, sufficienti per avviare motori benzina e diesel. Una singola carica può garantire fino a 20 avviamenti, rendendolo affidabile non solo per auto, ma anche per moto, camper, SUV e piccoli furgoni.

Uno dei suoi principali punti di forza è la tecnologia UltraSafe, che protegge da scintille e inversione di polarità. È a prova di errore e anche chi non ha mai usato un booster può collegarlo in tutta sicurezza, senza il rischio di fare danni. Non mancano funzioni extra intelligenti come la torcia LED integrata da 100 lumen con 7 modalità (inclusi quella SOS), e una porta USB per ricaricare smartphone o tablet in caso di emergenza.

Dal punto di vista costruttivo, il NOCO GB40 ha corpo in plastica rinforzata ed è quindi resistente a urti, polvere e acqua (certificazione IP65), mentre i morsetti inclusi nella confezione assicurano un collegamento stabile e ad alta conducibilità. La ricarica avviene tramite USB-C e richiede circa tre ore per un ciclo completo.

Questo è davvero uno strumento fondamentale da avere sempre a bordo e un’ottima idea regalo per amici, partner, genitori e figli che usano regolarmente l’auto.