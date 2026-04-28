Come ha fatto il CEO di Rivian a guadagnare più di 400 milioni di dollari

Robert Joseph Scaringe, numero 1 di Rivian, è cresciuto con il pallino dei motori termici, tuttavia dopo aver scoperto gli effetti negativi che causano all’ambiente ha scelto di dedicare la sua carriera alla fondazione di una azienda di auto elettriche.

Nel 2009 ha creato la Rivian, che sviluppa veicoli, prodotti e servizi con impianti a Plymouth nel Michigan, a Normal nell’Illinois, a San Jose e Irvine in California e nel Regno Unito. Nel 2017 la Rivian ha annunciato l’arrivo di SUV e pick-up a zero emissioni. Da novembre 2021, Rivian si è quotata in borsa, inserendo le sue azioni sul Nasdaq.

La crescita di Rivian

Scaringe è il presidente del consiglio di amministrazione dell’azienda e detiene il 9,5% dei diritti di voto. Inoltre, ha il potere di veto sulle decisioni del consiglio grazie alla sua proprietà del 100% delle azioni di classe B della società. Nel corso dello scorso anno ha guadagnato 403 milioni di dollari, 13 volte la retribuzione più alta di Detroit.

Rivian ha corrisposto al fondatore e CEO RJ Scaringe a cifra record, una somma che rappresenta uno dei pacchetti retributivi annuali più elevati della storia dell’automotive americano. Si tratta di un introito 13 volte superiore ai 29,9 milioni di dollari pagati lo scorso anno a Mary Barra, CEO di General Motors Co., e ai 27,5 milioni di dollari garantiti a Jim Farley, CEO di Ford Motor Co.

Numeri da favola

Il pacchetto è stato determinato quasi interamente dal valore equo di 373,5 milioni di dollari alla data di assegnazione dell’opzione sulle azioni di fine 2025, oltre a 26,6 milioni di dollari in azioni legate all’assegnazione annuale di aprile 2025 e a una partecipazione agli utili di Mind Robotics, come indicato nella documentazione. Il totale sale così a oltre 403 milioni di dollari.

Scaringe ha avuto la capacità di credere nel suo progetto e affrontare anche periodi piuttosto complicati. Il consiglio di amministrazione di Rivian ha difeso il pacchetto definendolo “interamente a rischio”, affermando che l’assegnazione delle tranche azionarie “rifletterebbe un valore aggiuntivo per gli azionisti di quasi 153 miliardi di dollari rispetto all’attuale capitalizzazione di mercato della società”.

La strategia replica il piano di compensazione da 1.000 miliardi di dollari approvato a novembre dagli azionisti di Tesla per l’amministratore delegato Elon Musk, legato a traguardi a lungo termine relativi al prezzo delle azioni e alle prestazioni operative. Il miliardario sudafricano a breve dovrà guardarsi anche dalla crescita di Robert Joseph Scaringe e della sua Rivian.