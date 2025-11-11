Cerca

BYD, ricarica megawatt e 45 brevetti per ogni giorno lavorativo: ecco cosa ha detto Stella Li

La casa automobilistica intende diventare protagonista assoluta del mercato auto globale e i piani per l'Europa sono molto ambiziosi

Filippo Vendrame
Pubblicato il 11 nov 2025

BYD intende essere protagonista sul mercato auto globale. I numeri mostrano che BYD continua a crescere rapidamente anno dopo anno. La sua gamma di vetture è sempre più ampia ed include veicoli elettrici e Plug-in. L’azienda cinese si produce in casa pure le batterie, le famose Blade Battery con celle LFP che fornisce pure ad altre case automobilistiche. Auto, batterie e pure infrastrutture per la ricarica visto che ha già presentato le sue colonnine megawatt in Cina e l’obiettivo è portarle pure in Europa. Proprio nel Vecchio Continente BYD sta portando avanti un ambizioso progetto di crescita e tra non molto aprirà la fabbrica in Ungheria. Il prossimo anno sarà la volta di quella della Turchia.

5 MINUTI PER RECUPERARE 400 KM

A far capire ulteriormente che BYD punta ad essere protagonista assoluta ci pensa Stella Li, vicepresidente di BYD, parlando con Sky TG24 a margine di un evento in cui si è discusso del futuro del marchio cinese. I numeri sono chiari: la casa automobilistica può contare su 120.000 ingegneri impegnati in ricerca e sviluppo. Grazie a loro BYD presenta per ogni giorno lavorativo 45 brevetti.

I prossimi obiettivi per l’Europa? La già citata rete di ricarica megawatt che permetterà di recuperare 400 km di autonomia in appena 5 minuti. Ovviamente, con le vetture in grado di poter sfruttare i vantaggi di tali colonnine ad altissima potenza. Rete che secondo BYD permetterà di cambiare l’esperienza dei veicoli elettrici. Si tratta del loro più grande progetto per il 2026.

Ma non è finita qui perché sempre il prossimo anno, l’azienda cinese intende proporre un ecosistema davvero completo che vada oltre l’auto elettrica e la ricarica. Infatti, intende offrire un ecosistema in cui mobilità e produzione domestica di energia si integrano. BYD farà in modo che i suoi rivenditori possano proporre ai clienti l’installazione di pannelli solari e sistemi di accumulo per le abitazioni. L’azienda cinese vuole aiutare le persone a poter produrre direttamente la propria elettricità per poter ricaricare la propria vettura a costi competitivi.

BATTERIE ALLO STATO SOLIDO

Tema su cui ultimamente si discute molto vista l’importanza di tale tecnologia per l’evoluzione delle auto elettriche. Secondo Stella Li, BYD è in una posizione di leadership in questo settore e potrebbe essere tra le prime aziende a introdurre modelli dotati delle batterie allo stato solido.

