BYD Dolphin Surf se la dovrà vedere sul mercato delle auto elettriche contro diverse “piccole" EV sotto i 4 metri di lunghezza come la Hyundai Inster. Da poco arrivate sul mercato italiano, entrambe puntano a ritagliarsi uno spazio in un segmento, quello delle piccole BEV, che piano piano sta crescendo. Proprio questi modelli proposti ad un prezzo più accessibile possono aiutare a far crescere il mercato delle auto elettriche, avvicinando molti più potenziali utenti. Il modello BYD, in particolare, punta molto sul rapporto contenuti / prezzo. Aggiornata per rispondere alle esigenze della clientela del Vecchio Continente, la Seagull, così si chiama in Cina, è una vera best seller in virtù del suo basso costo.

Vediamo quindi di mettere la BYD Dolphin Surf e la Hyundai Inster a confronto, per scoprire le loro principali caratteristiche e le più importanti differenze.

DIMENSIONI E DESIGN

BYD Dolphin Surf misura 3.990 mm lunghezza x 1.720 mm larghezza x 1.590 mm altezza, con un passo di 2.500 mm. Per quanto riguarda, invece, il bagagliaio, a disposizione ci sono 308 litri che possono salire a 1.037 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. La versione europea della Seagull, sebbene cresca leggermente di dimensioni, mantiene lo stesso look sportiveggiante che si caratterizza per un frontale dotato una firma luminosa composta da due segmenti verticali a LED. I cerchi possono essere da 15 o da 16 pollici a seconda della versione scelta.



Hyundai Inster misura 3.825 mm lunghezza x 1.610 mm larghezza x 1.575 mm altezza, con un passo 2.580 mm. Il bagagliaio presenta una capacità che va da 280 fino a 351 litri. Questa differenza è dovuta al fatto che il divano posteriore può scorrere per dare maggiore spazio ai passeggeri o ai bagagli. Forme da piccolo crossover, presenta un frontale caratterizzato dalla presenza di fari sdoppiati, con una firma luminosa a pixel come su altri recenti modelli della casa automobilistica. Lo stile a pixel lo troviamo anche al posteriore sui particolari gruppi ottici a sviluppo orizzontale divisi tra loro dal logo del marchio.

Complessivamente, dunque, il modello cinese è un po’ più grande arrivando a sfiorare i 4 metri esatti. Da evidenziare che la piccola Inster è da poco disponibile anche nella particolare versione Cross che strizza l’occhio al mondo dell’off-road grazie ad una serie di accessori dedicati.

INTERNI E TECNOLOGIA

Passiamo agli interni delle due elettriche. Salendo a bordo della BYD Dolphin Surf troviamo uno stile minimalista come va di moda oggi. Dietro al volante è presente il quadro strumenti digitale, mentre centralmente sulla plancia è stato collocato il display del sistema infotainment da 10,1 pollici, in grado di poter ruotare in verticale, come in tutti i modelli della casa automobilistica. Non manca nemmeno il pad per la ricarica wireless degli smartphone e all’interno dell’abitacolo possiamo trovare 20 vani portaoggetti.



Passiamo alla Hyundai Inster che propone una plancia razionale. La piccola elettrica può contare su di una buona dotazione di tecnologia. Dietro al volante troviamo infatti un pannello da 10,25 pollici dedicato alla strumentazione digitale, mentre centralmente sulla plancia è collocato un display sempre da 10,25 pollici del sistema infotainment. Non mancano nemmeno l’illuminazione ambientale e il pad per la ricarica wireless degli smartphone. Da poco, la Inster è proposta anche in configurazione a 5 posti.

MOTORI E AUTONOMIA

Entrambi i modelli sono 100% elettrici e non offrono altre tipologie di motorizzazioni. Partiamo dalla BYD Dolphin Surf il cui modello base combina una batteria da 30 kWh con un motore da 65 kW (88 CV). In termini di prestazioni, per passare da 0 a 100 km/h servono 11,1 secondi, mentre la velocità massima è di 150 km/h. L’autonomia arriva a 220 km secondo il ciclo WLTP. Salendo, abbiamo poi il modello Boost che propone un’unità sempre della medesima potenza abbinata, però, ad un accumulatore da 43,2 kWh. La prcorrenza quindi sale a 322 km (WLTP). Le prestazioni? Accelerazione da 0 a 100 km/h in 12,1 secondi e velocità massima sempre di 150 km/h. Al vertice della gamma c’è la Dolphin Surf Comfort con motore da 115 kW (156 CV), accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,1 secondi e velocità massima di 150 km/h. La batteria è ancora da 43,2 kWh ma la percorrenza scende a 310 km (WLTP).



PREZZI

Hyundai Inster è invece proposta con. La prima prevedee 147 Nm di coppia. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità di 42 kWh che permette un’autonomia disecondo il ciclo WLTP. Da 0 a 100 km/h in 11,7 secondi e velocità massima di 140 km/h. C’è poi la versione definita “Long Range" che propone une 147 Nm di coppia abbinato ad un accumulatore da 49 kWh. In questo caso, la percorrenza sale asempre secondo il ciclo WLTP. Velocità di punta pari a 150 km/h e scatto da 0 a 100 km/h in 10,7 secondi.

Quanto costa BYD Dolphin Surf in Italia? Si parte da 18.990 euro più la messa su strada (da 19.490 euro). E la Hyundai Inster? Il listino parte da 24.900 euro.