Queste sono le auto più vendute in Europa ad agosto 2025: Volkswagen T-Roc batte tutti
Ad agosto continua la crescita delle case automobilistiche cinesi sul mercato auto europeo; molto bene anche le elettriche e le Plug-in
Agosto 2025 è stato un mese positivo per il mercato auto europeo. Secondo i dati di Jato Dynamics, sono state immatricolate 790.177 vetture, con una crescita del 5%. Risultato possibile grazie soprattutto al buon andamento di alcuni mercati: Germania (+5%), Polonia (+15%), Spagna (+18%) e Austria (+25%). Inoltre, a spingere le vendite anche la crescita delle immatricolazioni delle auto elettriche, con un +27% rispetto ad agosto 2024. Per le BEV, nello scorso mese la quota di mercato è arrivata al 20,2%. Da inizio anno, sono state immatricolate in Europa circa 1,5 milioni di auto elettriche.
Molto bene anche le Plug-in. 83.900 unità immatricolate ad agosto, pari ad una crescita de 59%, con un market share in aumento al 10,6%. A fronte di dazi più elevati sulle importazioni di veicoli elettrici in Europa, i marchi auto cinesi stanno ora rafforzando la loro presenza nel segmento delle ibride Plug-in. Le immatricolazioni sono aumentate da sole 779 unità nell’agosto 2024 a ben 11.064 il mese scorso, con BYD adesso all’ottavo posto nella classifica dei veicoli PHEV più venduti. La classifica dei primi dieci veicoli ibridi plug-in includeva ad agosto tre modelli cinesi: BYD Seal U, Jaecoo J7 e MG HS. L’auto più venduta in assoluto in Europa ad agosto 2025? La Volkswagen T-Roc che da poco si è anche rinnovata con l’introduzione della nuova generazione.
I MARCHI CINESI SUPERANO AUDI E RENAULT
Anche ad agosto continua quindi la crescita delle case automobilistiche cinesi sul mercato europeo. Complessivamente sono state immatricolate oltre 43.500 unità, con un aumento del 121% su base annua, un livello superiore ai volumi individuali registrati da diversi importanti marchi europei. Ad esempio, le immatricolazioni complessive dei marchi cinesi il mese scorso sono state superiori a quelle di Audi (41.300 unità) e Renault (37.800 unità). Inoltre, sebbene le immatricolazioni dei costruttori cinesi comprendano 40 marchi diversi, i primi cinque (MG, BYD, Jaecoo, Omoda, Leapmotor) rappresentano l’84% del totale.
Addirittura, lo scorso mese, MG da sola ha immatricolato più auto nuove di Tesla e FIAT; BYD ha superato Suzuki e Jeep, mentre Jaecoo & Omoda hanno venduto più di marchi come Alfa Romeo e Mitsubishi. Insomma, i consumatori europei comprano sempre di più auto cinesi.
LE AUTO PIÙ VENDUTE IN EUROPA AD AGOSTO 2025
Volkswagen T-Roc ha battuto tutti lo scorso mese e con 14.693 immatricolazioni si è tenuta dietro la Dacia Sandero e la Toyota Yaris Cross. Tra le elettriche troviamo in testa sempre la Tesla Model Y anche se i numeri sono ben differenti da quelli dello scorso anno dato che è stato registrato un calo del 37%. Ecco le classifiche.
TOP 10 ASSOLUTA
- Volkswagen T-Roc: 14.693 (+14%)
- Dacia Sandero: 13.834 (-11%)
- Toyota Yaris Cross: 12.201 (-8%)
- Volkswagen Tiguan: 12.094 (+23%)
- Renault Clio: 12.091 (-1%)
- Hyundai Tucson: 11.350 (+28%)
- Dacia Duster: 9.813 (-16%)
- Toyota Yaris: 9.666 (-6%)
- Opel Corsa: 9.585 (+2%)
- Volkswagen Golf: 9.444 (-2%)
TOP 10 AUTO ELETTRICHE
- Tesla Model Y: 8.330 (-37%)
- Skoda Elroq: 6.450 (nuova)
- Tesla Model 3: 6.382 (+15%)
- BMW iX1: 5.260 (+42%)
- Volkswagen ID.3: 5.253 (+52%)
- Volkswagen ID.4: 4.963 (+22%)
- KIA EV3: 4.519 (nuova)
- Skoda Enyaq: 4.410 (-18%)
- Renault 5: 4.175 (nuova)
- Volkswagen ID.7: 3.981 (+42%)