Queste sono le auto più vendute in Europa ad agosto 2025: Volkswagen T-Roc batte tutti

Agosto 2025 è stato un mese positivo per il mercato auto europeo. Secondo i dati di Jato Dynamics, sono state immatricolate 790.177 vetture, con una crescita del 5%. Risultato possibile grazie soprattutto al buon andamento di alcuni mercati: Germania (+5%), Polonia (+15%), Spagna (+18%) e Austria (+25%). Inoltre, a spingere le vendite anche la crescita delle immatricolazioni delle auto elettriche, con un +27% rispetto ad agosto 2024. Per le BEV, nello scorso mese la quota di mercato è arrivata al 20,2%. Da inizio anno, sono state immatricolate in Europa circa 1,5 milioni di auto elettriche.

Molto bene anche le Plug-in. 83.900 unità immatricolate ad agosto, pari ad una crescita de 59%, con un market share in aumento al 10,6%. A fronte di dazi più elevati sulle importazioni di veicoli elettrici in Europa, i marchi auto cinesi stanno ora rafforzando la loro presenza nel segmento delle ibride Plug-in. Le immatricolazioni sono aumentate da sole 779 unità nell’agosto 2024 a ben 11.064 il mese scorso, con BYD adesso all’ottavo posto nella classifica dei veicoli PHEV più venduti. La classifica dei primi dieci veicoli ibridi plug-in includeva ad agosto tre modelli cinesi: BYD Seal U, Jaecoo J7 e MG HS. L’auto più venduta in assoluto in Europa ad agosto 2025? La Volkswagen T-Roc che da poco si è anche rinnovata con l’introduzione della nuova generazione.

I MARCHI CINESI SUPERANO AUDI E RENAULT

Anche ad agosto continua quindi la crescita delle case automobilistiche cinesi sul mercato europeo. Complessivamente sono state immatricolate oltre 43.500 unità, con un aumento del 121% su base annua, un livello superiore ai volumi individuali registrati da diversi importanti marchi europei. Ad esempio, le immatricolazioni complessive dei marchi cinesi il mese scorso sono state superiori a quelle di Audi (41.300 unità) e Renault (37.800 unità). Inoltre, sebbene le immatricolazioni dei costruttori cinesi comprendano 40 marchi diversi, i primi cinque (MG, BYD, Jaecoo, Omoda, Leapmotor) rappresentano l’84% del totale.

Addirittura, lo scorso mese, MG da sola ha immatricolato più auto nuove di Tesla e FIAT; BYD ha superato Suzuki e Jeep, mentre Jaecoo & Omoda hanno venduto più di marchi come Alfa Romeo e Mitsubishi. Insomma, i consumatori europei comprano sempre di più auto cinesi.

LE AUTO PIÙ VENDUTE IN EUROPA AD AGOSTO 2025

Volkswagen T-Roc ha battuto tutti lo scorso mese e con 14.693 immatricolazioni si è tenuta dietro la Dacia Sandero e la Toyota Yaris Cross. Tra le elettriche troviamo in testa sempre la Tesla Model Y anche se i numeri sono ben differenti da quelli dello scorso anno dato che è stato registrato un calo del 37%. Ecco le classifiche.

TOP 10 ASSOLUTA

Volkswagen T-Roc: 14.693 (+14%)

Dacia Sandero: 13.834 (-11%)

Toyota Yaris Cross: 12.201 (-8%)

Volkswagen Tiguan: 12.094 (+23%)

Renault Clio: 12.091 (-1%)

Hyundai Tucson: 11.350 (+28%)

Dacia Duster: 9.813 (-16%)

Toyota Yaris: 9.666 (-6%)

Opel Corsa: 9.585 (+2%)

Volkswagen Golf: 9.444 (-2%)

TOP 10 AUTO ELETTRICHE