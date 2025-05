Batterie auto elettriche, CATL resta la prima al mondo: dominio cinese

Il mercato delle batterie per le auto elettriche (si intende HEV, PHEV e BEV) continua a crescere, con le aziende asiatiche sempre più protagoniste. CATL è sempre leader incontrastata con una quota di mercato che nel periodo gennaio-marzo 2025 è superiore al 38%. Al secondo posto, anche se molto staccata, troviamo sempre BYD che continua a crescere grazie all'aumento delle vendite delle sue auto elettriche e Plug-in.

Numeri che ci dicono ogni mese che l'Europa è molto in ritardo e che per colmare questo divario il lavoro da fare è tantissimo, sempre che recuperare sia ancora possibile. Entrando più nel dettaglio dell'ultimo rapporto di SNE Research del periodo gennaio-marzo 2025, scopriamo che in questi primi 3 mesi la richiesta di batterie è stata pari a 221,8 GWh, con una crescita del 38,8% su base annua.

LA TOP 10: DOMINIO INCONTRASTATO DI CATL

Andando a vedere più da vicino i numeri del primo trimestre del 2025 del mercato globale delle batterie per le auto elettriche, CATL continua a mantenere saldamente la prima posizione con 84,9 GWh, pari ad un aumento de 40,2%. In termini di market share, l'azienda cinese può contare sul 38,3%. Le batterie realizzata da CATL sono oggi utilizzate da case automobilistiche globali e non solamente da quelle cinesi. Inoltre, l'azienda ha stretto diversi accordi di collaborazione con case automobilistiche europee, come con Stellantis. Inoltre, continua ad investire molto in ricerca e sviluppo per portare sul mercato prodotti sempre migliori.

Seconda posizione, anche se molto staccata, per BYD con 37 GWh, una crescita de 62% e una quota di mercato del 16,7%. Insieme queste due aziende cinesi possiedono il 55% del mercato delle batterie per auto elettriche. Terzo gradino del podio per LG Energy Solution con 23,8 GWh, una crescita del 15,1% e un market share del 10,7%. Nella TOP 10, le uniche aziende che presentano un calo sono Samsung SDI (al settimo posto) e Panasonic (ottavo posto).

Ecco la completa TOP 10 del periodo gennaio-marzo 2025 del mercato delle batterie per le auto elettriche