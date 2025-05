Hyundai Santa Fe: il SUV per il comfort dei passeggeri. Un abitacolo da first class

Hyundai Santa Fe, new entry nel segmento D da parte della casa coreana, grazie al suo design squadrato ed innovativo e un abitacolo che punta ad elevare l’esperienza a bordo per tutti gli occupanti, mira a stabilire nuovi standard nella sua categoria.

Ispirata al concept ‘Open for More‘, la nuova generazione di Santa Fe è pensata per chi cerca molto più di un semplice SUV di grandi dimensioni: un veicolo capace di rendere ogni viaggio un’esperienza ricca, coinvolgente e memorabile.

La nuova Santa Fe rappresenta una nuova visione di un tradizionale SUV: un’auto che mette le persone al centro, combinando design, tecnologia e comfort per offrire un’esperienza di guida superiore. Con la sua quinta generazione, il modello rinnova una storia di successo lunga 24 anni, distinguendosi nel mercato per stile, innovazione e versatilità.

ABITACOLO E TECNOLOGIA

La nuova Santa Fe nasce dall’esigenza di rispondere alle necessità delle persone. In un’epoca in cui l’auto è sempre più vissuta come un’estensione della propria casa o del proprio ufficio, questo SUV si trasforma in uno spazio personale, accogliente e polifunzionale, perfetto per accompagnare ogni momento della giornata — dal tragitto casa-lavoro al weekend fuori città.

A bordo, l’atmosfera ricorda quella di una lounge: sedili ergonomici che garantiscono il massimo comfort anche nei lunghi viaggi, un sistema di climatizzazione esteso fino alla terza fila, e materiali premium che trasmettono immediatamente una sensazione di qualità. L’abitacolo è progettato per adattarsi con semplicità: con la modalità relaxation, i sedili si trasformano quasi in chaise longue, rendendo l’interno un vero ambiente in cui rilassarsi.

Ogni dettaglio è pensato per combinare praticità e intelligenza progettuale. Lo spazio è ottimizzato in ogni fila, con maggiore libertà per gambe e testa, e soluzioni smart come il vano portaoggetti accessibile da più punti. Non mancano dettagli ingegnosi come la maniglia a scomparsa sul montante C, pensata per facilitare l’accesso al tetto. Tra le novità più interessanti c’è anche il vassoio di sterilizzazione UV-C sopra il vano portaoggetti, che permette di igienizzare piccoli oggetti personali come smartphone e portafogli: un tocco che unisce comfort, innovazione e attenzione alla vita quotidiana.

A bordo della nuova Santa Fe, la tecnologia è pensata per semplificare la vita. Il display panoramico da 12,3 pollici integra infotainment e strumentazione, con comandi vocali, doppia ricarica wireless e connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto. A completare l’esperienza ci sono il purificatore d’aria e gli aggiornamenti software automatici via internet.

La guida è comoda e sicura grazie alla posizione rialzata, ai comandi intuitivi e a una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida. Tra questi: frenata automatica d’emergenza, cruise control adattivo, mantenimento della corsia e guida semi-autonoma in autostrada.

Anche i passeggeri sono protetti da tecnologie come l’allerta per i sedili posteriori, videocamera interna e chiamata d’emergenza automatica. In città, l’auto supporta il guidatore con sistemi per l’angolo cieco, retromarcia assistita, uscita sicura e parcheggio da remoto. Tutte soluzioni pensate per rendere ogni spostamento più facile, sicuro e rilassato.

GIA’ PLURIPREMIATA

La nuova Hyundai Santa Fe è stata premiata come “Supreme Winner” ai Women’s Worldwide Car of the Year 2025, grazie a comfort, versatilità, interni di qualità e design distintivo. Ha ricevuto anche altri riconoscimenti importanti: “Auto dell’anno” ai Carwow Awards, “SUV dell’anno” per Top Gear e premi per il design agli IDEA e Red Dot Design Awards. Un successo che conferma il suo equilibrio tra stile, funzionalità e innovazione.

MOTORIZZAZIONI E PREZZI

La nuova Hyundai SANTA FE è disponibile in due varianti ibride: Full Hybrid e Plug-in Hybrid, entrambe con motore 1.6 T-GDi. La versione Full Hybrid offre trazione anteriore (2WD) o integrale (4WD), con 5 o 7 posti, potenza di 215 CV e consumi contenuti. La Plug-in Hybrid è solo 4WD, sempre con 5 o 7 posti, potenza aumentata a 253 CV e emissioni molto basse.

I prezzi partono da €50.100 per il modello Full Hybrid 2WD Business a 5 posti, mentre la versione Plug-in Hybrid 4WD parte da €55.800. La top di gamma XClass Plug-in Hybrid 7 posti arriva a €61.750. Tutti i prezzi includono IVA e messa su strada.