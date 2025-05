Audi e-tron GT quattro, nuova versione d'accesso. 585 CV e 622 km di autonomia

Audi e-tron GT aveva ricevuto un restyling un anno fa. La sportiva elettrica tedesca era stata aggiornata con alcuni ritocchi al design e agli interni, oltre a novità di motore. Adesso, la gamma di questo modello cresce con la nuova variante d’ingresso Audi e-tron GT quattro che può comunque contare sempre su prestazioni molto interessanti e su di un powertrain con doppio motore e quindi offrire la trazione integrale. Con il restyling, Audi non aveva più proposto il modello “entry level” di e-tron GT che quindi torna adesso.

LOOK SPORTIVO

Questo modello non presenta particolari differenze estetiche rispetto alle altre versioni presenti nella gamma di Audi e-tron GT. Forme muscolose ma eleganti, con proporzioni da sportiva. Tanta attenzione anche all’aerodinamica, punto importante trattandosi di un’elettrica. Audi dichiara un Cx di 0,24. Il bagagliaio ha una capienza di 405 litri, cui si aggiunge un frunk da 77 litri. Parlando brevemente degli interni, guidatore e passeggero anteriore possono contare su sedili sportivi di serie, regolabili a 8 vie e caratterizzati dai poggiatesta integrati. Quanto alle sedute posteriori, gli schienali sono abbattibili e frazionabili 40/20/40. Ovviamente non manca la tecnologia con la strumentazione digitale ed un sistema infotainment.

MOTORE, PRESTAZIONI ED AUTONOMIA

Nuova Audi e-tron GT quattro propone un powertrain composto da due motori elettrici. La potenza massima di sistema arriva a 585 CV in modalità launch control, con 625 Nm di coppia. Parlando delle prestazioni, lo scatto da 0 a 100 km/h richiede appena 4 secondi. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità di 105 kWh (97 kWh utilizzabili) che permette di arrivare a disporre di un’autonomia di 622 km WLTP.

La sportiva della casa dei 4 anelli poggia su di una piattaforma che supporta un’architettura a 800 V. Questo significa poter ricaricare ad altissima potenza. Si può infatti rifornire di energia fino ad una potenza massima di 320 kW. In 10 minuti è possibile ripristinare sino a 285 km di range presso una stazione HPC. Vantaggi competitivi cui contribuiscono la raffinata gestione termica e il pianificatore degli itinerari e-tron trip planner che consente di verificare istantaneamente quante ricariche siano necessarie per raggiungere una destinazione, interagendo con il precondizionamento della batteria in previsione del “rifornimento” HPC a 800 Volt.

PREZZI

Nuova Audi e-tron GT quattro viene prodotta presso l’Audi Böllinger Höfe, nelle vicinanze dello stabilimento tedesco di Neckarsulm. Quanto costa? La vettura è attesa nelle concessionarie italiane nel corso del quarto trimestre 2025 con prezzi a partire da 112.900 euro.