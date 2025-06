Le auto più vendute in Europa a febbraio 2025. Sandero prima, mentre Tesla crolla

Dacia Sandero anche a febbraio 2025 è l'auto più venduta in assoluto in Europa. Questo è quanto emerge dall'ultimo rapporto di Jato Dynamics che certifica pure le difficoltà di Tesla con vendite in calo addirittura del 44%. Tuttavia, questa flessione è attribuita non solo all'attività politica di Elon Musk ma pure all'arrivo del restyling della Model Y. In ogni caso, le difficoltà della casa automobilistica americana stanno creando un'opportunità per alcuni dei suoi concorrenti. Per esempio, i marchi cinesi a febbraio 2025 hanno immatricolato più auto elettriche di Tesla.

CRESCONO LE AUTO ELETTRICHE

Andiamo con ordine. Stando al rapporto, il mese scorso, in, con un. Le immatricolazioni da inizio anno sono diminuite del 2%, per un totale di 1.962.850 unità. Il mercato auto europeo, dunque, non accenna a riprendersi.

In questo scenario negativo, spicca invece il buon risultato delle auto elettriche. Le immatricolazioni delle BEV sono aumentate del 26%, arrivando a 164.000 unità. Si tratta del volume più alto mai registrato sia nel mese di febbraio che nel periodo da gennaio a febbraio, durante il quale sono state immatricolate 329.700 unità, in aumento del 31%.

CROLLO DELLE IMMATRICOLAZIONI DI TESLA

Tesla sta vivendo un periodo di immensi cambiamenti. Oltre al ruolo sempre più attivo di Elon Musk in politica e alla crescente concorrenza che sta affrontando nel mercato dei veicoli elettrici, il marchio sta eliminando gradualmente la versione esistente della Model Y, il suo veicolo più venduto, in previsione dell'introduzione di una nuova versione rinnovata. Durante questo processo, i marchi spesso subiscono un calo delle vendite prima di tornare ai livelli normali, una volta che il modello aggiornato diventa ampiamente disponibile. Marchi come Tesla, che hanno una gamma di modelli relativamente limitata, sono particolarmente vulnerabili al calo delle immatricolazioni quando intraprendono un cambio di modello.

A febbraio 2025 la, il livello più basso registrato nel mese di febbraio negli ultimi cinque anni. Il. Le cause? Secondo l'analista Felipe Munoz sono molteplici: la discesa di Elon Musk in politica, la maggiore concorrenza e l'arrivo della Tesla Model Y restyling.

A febbraio, le immatricolazioni della Model Y sono in calo del 56% a 8.800 unità, mentre le immatricolazioni della Model 3 sono scese del 14% a 6.800 unità. Per Munoz, la differenza nei cali di volume tra questi due veicoli suggerisce che la flessione delle vendite complessive del marchio dipende più dal passaggio alla Model Y restyling che nell'attività politica di Musk. Tuttavia, sarà interessante vedere in che misura la domanda rimbalzerà una volta che la nuova Model Y raggiungerà tutti i mercati.

BENE LE BEV CINESI

Con Tesla in flessione, i. A febbraio, le Case auto di proprietà cinese hanno immatricolato 19.800 nuovi veicoli elettrici in Europa, superando Tesla che ne ha immatricolati poco più di 15.700 unità. A febbraio 2024, i marchi cinesi avevano immatricolato 23.182 BEV contro le 28.131 di Tesla.

I marchi di proprietà cinese che hanno venduto più BEV a febbraio 2025 sono stati Volvo, BYD e Polestar. Mentre Volvo ha registrato un calo del 30% nelle immatricolazioni delle elettriche, BYD e Polestar hanno messo a segno guadagni importanti, con aumenti rispettivamente del 94% e dell'84%. Anche Xpeng ha ottenuto un buon risultato, con oltre 1.000 unità immatricolate, seguita da vicino da Leapmotor con quasi 900 vetture.

LE AUTO PIÙ VENDUTE A FEBBRAIO 2025

TOP 10: LE AUTO PIÙ VENDUTE A FEBBRAIO 2025

Dacia Sandero: 21.604 (+4%)

Citroen C3: 18.540 (+4%)

Renault Clio: 18.348 (+22%)

Peugeot 208: 16.532 (-10%)

Volkswagen Golf: 16.033 (-18%)

Dacia Duster: 15.401 (+14%)

Volkswagen T-Roc: 15.284 (+10%)

Peugeot 2008: 14.403 (+3%)

Volkswagen Tiguan: 14.363 (+43%)

Toyota Yaris Cross: 13.889 (-11%)

TOP 10: LE AUTO ELETTRICHE PIÙ VENDUTE A FEBBRAIO 2025

Tesla Model Y: 8.790 (-56%)

Tesla Model 3: 6.834 (-14%)

Volkswagen ID.4: 6.172 (+150%)

Renault 5: 5.659 (nuova)

Volkswagen ID.7: 5.432 (nuova)

Volkswagen ID.3: 5.384 (+114%)

KIA EV3: 5.376 (nuova)

Citroen C3: 5.156 (nuova)

Skoda Enyaq: 4.682 (+41%)

BMW iX1: 4.370 (+24%)

Entrando più nel dettaglio dei numeri di febbraio del mercato auto europeo, il. A seguire Stellantis la cui quota si è ridotta del 2,6% a causa della flessione dei marchi Citroen, Opel e Fiat. Bene il Gruppo Renault con un aumento del 12% dei volumi e un guadagno di quota di mercato di 1,5 punti. A pesare positivamente sui risultati del Gruppo francese, le 9.400 BEV Renault immatricolate a febbraio, in aumento del 96%. Il produttore francese è stato superato solo da Volkswagen, che ha registrato un aumento del 108% nelle vendite di BEV. Altri forti incrementi nel segmento BEV includono Audi (+67%), Kia (+56%), Skoda (+63%), Citroen (+190%), Cupra (+179%), Mini (+804%) e Ford (+146%).