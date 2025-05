Autovelox, multe nulle se non è omologato. I Comuni temono una valanga di ricorsi

La Cassazione, con sentenza 10105/2024, ha respinto il ricorso del Comune di Treviso sul caso di una multa presa da un automobilista che era stato sorpreso dall'autovelox a viaggiare a 97 km/h su di una strada in cui il limite era 90 km/h. La multa è stata quindi annullata. Il motivo? L'autovelox che aveva rilevato l'infrazione era stato solamente "approvato" e non "omologato".

Dunque, per la Cassazione non basta che i Comuni utilizzino apparecchi approvati perché devono essere omologati. In caso contrario, le multe si devono annullare. Si tratta di un precedente che preoccupa Anci, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, che teme una valanga di ricorsi che porterebbero ad un annullamento di multe per milioni di euro. Infatti, un po' tutti gli Autovelox in Italia sono così. Se tutti i verbali fossero annullati a seguito di un ricorso, secondo Anci si andrebbe ad aprire una voragine nei bilanci degli enti.

Per capire la situazione facciamo un passo indietro. A quanto si apprende, l'iniziativa del ricorrente era stata presa alla luce di un contenzioso nato due anni fa tra il giudice di pace, al quale si era rivolto un precedente conducente multato, e la magistratura ordinaria. Contenzioso a cui erano seguiti pronunciamenti contrapposti.

Le motivazioni della Cassazione risiedono nel fatto che le apparecchiature sarebbero state autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture ma non sottoposte dallo stesso Governo ad una verifica tecnica più puntuale necessaria alla loro omologazione. Ci sarebbe quindi un vuoto normativo che senza un pronto correttivo andrebbe a mettere al riparo legalmente dalle multe gli automobilisti sorpresi oltre i limiti di velocità da autovelox che ad oggi sono giudicati non regolari.

Solo nella Regione Veneto, complessivamente le multe per infrazioni al codice della strada valgono ogni anno 50 milioni di euro. Di questi, solitamente circa un terzo arriva da sanzioni per eccesso di velocità. Per il solo Comune di Treviso si parla di una quota di circa 4 milioni di euro.

Al riguardo, è intervenuto il Sindaco di Treviso, Mario Conte, che è pure presidente di Anci Veneto. Il Sindaco ha fatto sapere che chiederà al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini una legge che renda omologati tutti gli autovelox italiani, mettendo così al riparo le multe fatte per eccesso di velocità dai ricorsi che potrebbero annullarle. Intervento che viene visto come urgente visto che molti Comuni italiani sono preoccupati dalla possibilità che le multe degli autovelox possano essere annullate.

Non rimane che attendere per capire come evolverà questa situazione.