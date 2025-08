Brennero, lavori al ponte di Lueg: al via il "test del traffico"

A partire dalla giornata di oggi 3 aprile, iniziano le verifiche al ponte Lueg che si trova sul versante austriaco dell’autostrada del Brennero. Verifiche necessarie in vista del rifacimento di questo viadotto che è uno snodo molto importante per la viabilità visto che collega l'Italia con i Paesi del Nord Europa. Per la viabilità si tratta di una sorta di prova generale per il "caos" atteso l'anno prossimo quando inizieranno i lavori.

Dal oggi 3 aprile e fino al 12 aprile si viaggerà infatti su un'unica corsia in direzione sud e dal 10 aprile al 30 aprile invece su un'unica corsia verso nord. Anche durante i lavori di rifacimento in ogni direzione sarà disponibile un'unica corsia. Dunque, in questo mese di aprile si potrà avere un quadro più completo di quello che potrà succedere il prossimo anno visto che si temono forti rallentamenti e code.

Proprio per tale motivo, gli autotrasportatori chiedono per la durata dei lavori una sospensione del divieto di transito notturno per i tir.

RISCHI PER L’ECONOMIA

Il ponte Lueg si trova a circa 6 km dal confine con l'Italia. Lungo 1.804 metri, è stato costruito 55 anni fa. I lavori di ammodernamento che partiranno nel 2025, dureranno 2 anni. Per questo progetto, saranno investiti circa 300 milioni di euro. Il valore delle merci trasportate su gomma attraverso il Brennero è stato di circa 100 miliardi di euro nel 2023. Si teme che con la chiusura del ponte Leug per i lavori, questo valore possa subire un taglio del 20%.

Proprio per questo, imprese e autotrasportatori chiedono all'Austria di sospendere i divieti alla circolazione dei mezzi pesanti, giustificati con ragioni di carattere ambientale, per evitare di complicare una situazione già di suo sempre molto complessa. Su questo tema, Confcommercio Trentino ha lanciato un allarme:

La chiusura del Ponte di Lueg per lavori di ammodernamento, prevista per due anni a partire dal 2025, rappresenta una grave minaccia per l’economia del Trentino e, più in generale, per l’intera economia legata al valico del Brennero. Le probabili code chilometriche e il restringimento di carreggiata causati dai lavori lungo il ponte avranno un impatto negativo sul traffico, con ripercussioni su diversi settori economici, tra cui l’autotrasporto, il commercio all’ingrosso e al dettaglio, il turismo, l’industria e l’artigianato.

