Cerca

Assicurazione auto online, Verti in prima linea: sconto fino al 36%

Assicurazione auto online, Verti in prima linea: sconto fino al 36%
Vai ai commenti
Federico Pisanu
Federico Pisanu
Pubblicato il 16 ott 2025

Per chi sta confrontando le proposte delle varie assicurazioni auto online disponibili, segnaliamo l’ultima offerta di Verti: gli utenti che sottoscrivono una nuova polizza entro il 28 ottobre potranno ottenere uno sconto fino al 36% sulla garanzia obbligatoria RC Auto. I beneficiari della scontistica massima dovranno rispettare una serie di condizioni, che riporteremo di seguito per una questione di trasparenza.

Verti è una compagnia assicurativa online spagnola che appartiene al gruppo assicurativo MAPFRE. Al di là dell’offerta in corso, tra i suoi principali punti di forza si annoverano la personalizzazione di ogni preventivo, l’affidabilità del gruppo assicurativo internazionale MAPFRE che può contare su oltre 30.000 dipendenti e il 10% di sconto web già incluso se si effettua il preventivo e l’acquisto della polizza con PayPal, carta di credito o bonifico bancario.

Fai un preventivo con Verti

ingrandisci immagine

I requisiti per ottenere lo sconto del 36%

Come anticipato all’inizio, ecco i requisiti da soddisfare per beneficiare dello sconto massimo del 36% che Verti propone sulla polizza auto. Innanzitutto occorre essere un nuovo cliente, essere in classe di merito BM 1 da almeno un anno e non aver avuto alcun sinistro stradale negli ultimi cinque anni.

Gli altri requisiti sono il pagamento annuale della polizza, l’essere titolari di un’auto elettrica da non più di un anno e aggiungere alla propria polizza le garanzie Tutela giudiziaria, Assistenza stradale, Infortuni del conducente, Incendio e furto più l’opzione Carrozzerie convenzionate.

Infine, Verti conferma che per accedere all’offerta bisogna effettuare preventivo e acquisto direttamente online, completando il pagamento tramite bonifico bancario, PayPal o carta di credito. Vale inoltre la pena sottolineare che lo sconto del 36% non viene applicato all’intera polizza ma esclusivamente alla garanzia obbligatoria della responsabilità civile (RC Auto).

L’offerta, lo ricordiamo un’ultima volta, è valida fino al 28 ottobre 2025.

Fai un preventivo con Verti

Crediti immagine di copertina: Verti

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Ti potrebbe interessare:
6
Noleggio auto in Italia: fino al 20% di sconto con Locauto
8
Noleggio auto premium: Sixt resta il punto di riferimento
14
I rincari della polizza auto fanno meno paura con gli sconti di Verti
4
Noleggio auto a ottobre: una selezione di proposte della compagnia Locauto
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.