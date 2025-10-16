Assicurazione auto online, Verti in prima linea: sconto fino al 36%

Per chi sta confrontando le proposte delle varie assicurazioni auto online disponibili, segnaliamo l’ultima offerta di Verti: gli utenti che sottoscrivono una nuova polizza entro il 28 ottobre potranno ottenere uno sconto fino al 36% sulla garanzia obbligatoria RC Auto. I beneficiari della scontistica massima dovranno rispettare una serie di condizioni, che riporteremo di seguito per una questione di trasparenza.

Verti è una compagnia assicurativa online spagnola che appartiene al gruppo assicurativo MAPFRE. Al di là dell’offerta in corso, tra i suoi principali punti di forza si annoverano la personalizzazione di ogni preventivo, l’affidabilità del gruppo assicurativo internazionale MAPFRE che può contare su oltre 30.000 dipendenti e il 10% di sconto web già incluso se si effettua il preventivo e l’acquisto della polizza con PayPal, carta di credito o bonifico bancario.

I requisiti per ottenere lo sconto del 36%

Come anticipato all’inizio, ecco i requisiti da soddisfare per beneficiare dello sconto massimo del 36% che Verti propone sulla polizza auto. Innanzitutto occorre essere un nuovo cliente, essere in classe di merito BM 1 da almeno un anno e non aver avuto alcun sinistro stradale negli ultimi cinque anni.

Gli altri requisiti sono il pagamento annuale della polizza, l’essere titolari di un’auto elettrica da non più di un anno e aggiungere alla propria polizza le garanzie Tutela giudiziaria, Assistenza stradale, Infortuni del conducente, Incendio e furto più l’opzione Carrozzerie convenzionate.

Infine, Verti conferma che per accedere all’offerta bisogna effettuare preventivo e acquisto direttamente online, completando il pagamento tramite bonifico bancario, PayPal o carta di credito. Vale inoltre la pena sottolineare che lo sconto del 36% non viene applicato all’intera polizza ma esclusivamente alla garanzia obbligatoria della responsabilità civile (RC Auto).

L’offerta, lo ricordiamo un’ultima volta, è valida fino al 28 ottobre 2025.

Crediti immagine di copertina: Verti