Svelata la Honda CMX1100 Rebel 2026: conferme tecniche e nuove colorazioni

Honda sta aggiornando diversi modelli delle sue moto al Model Year 2026. Adesso, tocca alla CMX1100 Rebel, una delle custom più apprezzate in Europa. Arrivate sul mercato come Model Year 2021 e 2023, la CMX1100 Rebel e la CMX1100T Rebel hanno ottenuto un importante aggiornamento nel 2025. Tra le novità, interventi mirati a migliorare le prestazioni del motore, il comfort in sella, l’ergonomia di guida e le tecnologie di bordo. Lo scorso anno la famiglia di questa custom si era allargata con l’introduzione della versione speciale CMX1100 Rebel S.E. che si caratterizza per offrire specchietti bar-end, il cupolino coprifaro in tinta, i soffietti in gomma per gli steli della forcella e il parafango anteriore corto.

Adesso, arriva il Model Year 2026. Meccanica confermata e solo alcuni ritocchi che riguardano per lo più l’estetica con l’introduzione di nuove livree. Per il 2026 le Rebel 1100 sono disponibili in Italia, come sempre, solo con cambio a doppia frizione DCT.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il cuore pulsante della Honda CMX1100 Rebel 2026 è un motore bicilindrico di 1.084 cc in grado di erogare 88,4 CV e 98 Nm di coppia. La velocità massima arriva a 160 km/h. Il peso con il pieno è compreso tra 237 kg e 250 kg a seconda della versione. Questo propulsore, come accennato in precedenza, è abbinato al cambio a doppia frizione DCT. La dotazione di serie resta completa e comprende il comando del gas Throttle-By-Wire, 5 Riding Mode dei quali tre predefiniti e due personalizzabili, lo schermo TFT a colori da 5 pollici con Honda RoadSync, il Controllo di trazione HSTC e molto altro. Il serbatoio della benzina è di 13,6 litri. L’impianto frenante prevede un disco da 330 mm davanti con pinza ad attacco radiale a 4 pistoncini. Dietro, invece, troviamo un disco da 256 mm e un pinza con un singolo pistoncino. Davanti è presente una forcella da 43 mm regolabile nel precarico e dietro ammortizzatori piggyback regolabili nel precarico.

PREZZO

Per il 2026 le Rebel 1100 sono disponibili in Italia nelle seguenti colorazioni:

CMX1100 Rebel DCT

Mat Beta Silver Metallic

CMX1100T Rebel DCT

Iridium Gray Metallic

CMX1100 Rebel S.E. DCT

Mat Ballistic Black Metallic con cerchi color bronzo

Il nuovo listino non è ancora stato comunicato ma ricordiamo che il precedente Model Year partiva poco sotto i 12.000 euro.