Acquisto auto usata, carVertical aiuta a evitare le fregature: la nuova offerta

Disponibile un extra sconto del 20% sui prezzi del report già scontato: ecco tutti i dettagli del servizio di carVertical.

Federico Pisanu
Pubblicato il 10 nov 2025

Il portale carVertical offre un report dettagliato, a pagamento, per evitare di prendere fregature durante l’acquisto di un’auto usata. L’ultima offerta permette di risparmiare un ulteriore 20% sui prezzi già scontati dei report:

  • 23,99 euro per report (controllo di 1 auto, pagamento totale 23,99 euro)
  • 15,99 euro per report (controllo di 2 auto, pagamento totale 31,98 euro)
  • 14,39 euro per report (controllo di 3 auto, pagamento totale 43,18 euro)
Oltre che ai privati, i report di carVertical consentono alle aziende di vendere più velocemente. Questi i prezzi scontati:

  • 9,99 euro per report (controllo di 10 auto, pagamento totale 99,90 euro)
  • 8,99 euro per report (controllo di 30 auto, pagamento totale 269,70 euro)
  • 7,99 euro per report (controllo di 100 euro, pagamento totale 799 euro)

I metodi di pagamento accettati sono Visa, Mastercard, American Express, Discover e PayPal. Per ottenere un report è sufficiente inserire la targa del veicolo o il numero di identificazione del veicolo (codice univoco di 17 caratteri).

Una volta completato il pagamento del pacchetto selezionato, il sistema elaborerà un report dettagliato contenente svariate informazioni, tra cui valore di mercato dell’auto, specifiche e dotazioni, valutazione della sicurezza del veicolo, esposizione a calamità naturali, specifiche e dotazioni, arretramenti del contachilometri e informazioni sui furti. I dati inclusi nel report aiutano ogni automobilista a prendere una decisione più consapevole in fase di acquisto.

Come esempio di report, carVertical mostra una panoramica dettagliata di una richiesta su una Ford Mustang usata. Il report lancia diversi avvisi, tra cui possibili arretramenti del contachilometri, la presenza di un documento che attesta come il veicolo sia danneggiato e un eventuale richiamo di sicurezza in corso o passato.

In una delle sezioni posizionate in fondo è disponibile anche una galleria di foto che consente di vedere le condizioni del veicolo desiderato all’esterno e il suo stato attuale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
