Come ritrovare l’auto parcheggiata o le chiavi smarrite con un piccolo dispositivo smart

Perdere le chiavi dell’auto o della moto o dimenticare dove si è parcheggiato sono situazioni comuni che quando capitano generano panico e fanno perdere tempo. Per fortuna, esistono soluzioni tecnologiche semplici, economiche ed efficaci per evitare questo tipo di disagi. È il caso del mini localizzatore GPS smart disponibile in offerta su eBay a 20€, pensato per aiutare a ritrovare in modo rapido qualsiasi oggetto smarrito.

Come funziona e quanto è utile un localizzatore GPS

Compatto e leggero, questo piccolo dispositivo si connette tramite Bluetooth ai dispositivi Android e può essere configurato in pochi istanti grazie all’app dedicata, scaricabile gratuitamente dallo store. Non richiede alcun abbonamento o costo aggiuntivo, e funziona con una batteria sostituibile che garantisce fino a 12 mesi di autonomia. Una volta attivato, è possibile utilizzare il localizzatore per ritrovare le chiavi di casa o quelle dell’auto, ma anche per sapere dove si trova l’auto parcheggiata.

Tra le funzioni principali, c’è il sistema di allarme sonoro che può essere attivato tramite l’app. Con un semplice tap in pochi secondi si può localizzare l’oggetto smarrito entro un raggio di 25 metri, grazie a un segnale acustico facilmente riconoscibile. Se si esce dal raggio di copertura, l’app registra automaticamente l’ultima posizione GPS nota, consentendo di visualizzarla sulla mappa e fornendo così un utile punto di riferimento. Una soluzione comodissima, per esempio, quando si parcheggia l’auto nel parcheggio di un centro commerciale o quando non si è trovato posto sotto casa e al mattino non si ha molto tempo per ritrovarla.

Un’altra caratteristica pratica è la possibilità di utilizzare il dispositivo per segnare la posizione della propria auto prima di lasciarla in un parcheggio. Con un semplice tocco, si può salvare il punto esatto e ritrovarlo in seguito con facilità. Non mancano nemmeno funzioni accessorie interessanti, come il comando remoto per scattare fotografie con il proprio smartphone o l’attivazione del registratore vocale per salvare rapidamente un promemoria audio.

Grazie al supporto per la connessione fino a 10 dispositivi contemporaneamente, è possibile gestire più localizzatori dallo stesso telefono, rendendolo adatto anche per famiglie, viaggiatori o chi vuole tenere traccia di più oggetti nello stesso momento. Inoltre, grazie all’offerta di oggi, più tracker si acquistano più si risparmia.