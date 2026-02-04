Cerca

Cosa non deve mai mancare all’interno dell’auto: gli accessori in offerta a meno di 10€

Tutto l'occorrente per non avere problemi.

Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 4 feb 2026

Ci siamo mai chiesti cosa siamo obbligati ad avere all’interno dell’auto? In caso di controlli, infatti, cosa bisogna avere a bordo della propria auto? In materia c’è un po’ di confusione perché spesso si pensa di dover portare molte più cose di quelle che, invece, sono strettamente necessarie. Fondamentalmente per legge bisogna avere con sé i documenti, il gilet catarifrangente e il triangolo di emergenza. Scopriamo le migliori offerte per ciascuno di questi accessori.

La dotazione da avere sempre a bordo

Giubbetto catarifrangente

Uno dei primi accessori da avere sempre a disposizione è il giubbetto catarifrangente. È in offerta su Amazon a poco più di 5€ e va tenuto rigorosamente all’interno dell’abitacolo. Quindi nel bauletto o nelle tasche laterali degli sportelli, ma mai nel bagagliaio. Questo perché in caso di incidente o di necessità di scendere dall’auto ferma in panne è necessario indossarlo immediatamente.

APA 86054 Gilet Riflettente EN 471 Arancione

APA 86054 Gilet Riflettente EN 471 Arancione

5,08
Vedi l’offerta

È obbligatorio usarlo fuori dai centri abitati, di notte o con scarsa visibilità, e mentre posizioni il triangolo d’emergenza.

Triangolo di emergenza

A proposito di triangolo d’emergenza. È obbligatorio averne uno a bordo per segnalare il veicolo fermo in caso di guasto o incidente così da evitare tamponamenti e ulteriori incidenti.

VIP by Erma - Triangulo di Emergenza, Omologazione Europea, Rosso, 1 pezzo

VIP by Erma – Triangulo di Emergenza, Omologazione Europea, Rosso, 1 pezzo

7,50
Vedi l’offerta

Va posizionato sulla carreggiata ad almeno 50 metri dall’auto (in modo da essere visibile a 100 metri di distanza) per avvisare tempestivamente chi sopraggiunge del pericolo. Il modello classico, facile da montare e piegare per riporlo nel bagagliaio dell’auto, è in offerta su Amazon a meno di 8€.

Il portadocumenti

Gli incidenti non sono (per fortuna) la normalità, mentre è più probabile dover mostrare la patente di guida o il libretto di circolazione in caso di un controllo. È infatti obbligatorio avere sempre con sé la patente e il libretto di circolazione (riportante l’esito positivo dell’ultima revisione). Per l’assicurazione basta avere a bordo il certificato di assicurazione.

pubblimania Portadocumenti Auto, moto in tam con pattina di chiusura. Portalibretto e assicurazione (Blu)

pubblimania Portadocumenti Auto, moto in tam con pattina di chiusura. Portalibretto e assicurazione (Blu)

6,99
Vedi l’offerta

Per tenere tutto in ordine pronto per essere mostrato alle forze dell’ordine, è possibile fare riferimento al portadocumenti Pubblimania. In offerta a meno di 7€ è l’accessorio ideale per conservare i documenti dell’auto e tutto l’occorrente da consultare in caso di necessità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
