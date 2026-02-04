Cosa non deve mai mancare all’interno dell’auto: gli accessori in offerta a meno di 10€

Ci siamo mai chiesti cosa siamo obbligati ad avere all’interno dell’auto? In caso di controlli, infatti, cosa bisogna avere a bordo della propria auto? In materia c’è un po’ di confusione perché spesso si pensa di dover portare molte più cose di quelle che, invece, sono strettamente necessarie. Fondamentalmente per legge bisogna avere con sé i documenti, il gilet catarifrangente e il triangolo di emergenza. Scopriamo le migliori offerte per ciascuno di questi accessori.

La dotazione da avere sempre a bordo

Giubbetto catarifrangente

Uno dei primi accessori da avere sempre a disposizione è il giubbetto catarifrangente. È in offerta su Amazon a poco più di 5€ e va tenuto rigorosamente all’interno dell’abitacolo. Quindi nel bauletto o nelle tasche laterali degli sportelli, ma mai nel bagagliaio. Questo perché in caso di incidente o di necessità di scendere dall’auto ferma in panne è necessario indossarlo immediatamente.

È obbligatorio usarlo fuori dai centri abitati, di notte o con scarsa visibilità, e mentre posizioni il triangolo d’emergenza.

Triangolo di emergenza

A proposito di triangolo d’emergenza. È obbligatorio averne uno a bordo per segnalare il veicolo fermo in caso di guasto o incidente così da evitare tamponamenti e ulteriori incidenti.

Va posizionato sulla carreggiata ad almeno 50 metri dall’auto (in modo da essere visibile a 100 metri di distanza) per avvisare tempestivamente chi sopraggiunge del pericolo. Il modello classico, facile da montare e piegare per riporlo nel bagagliaio dell’auto, è in offerta su Amazon a meno di 8€.

Il portadocumenti

Gli incidenti non sono (per fortuna) la normalità, mentre è più probabile dover mostrare la patente di guida o il libretto di circolazione in caso di un controllo. È infatti obbligatorio avere sempre con sé la patente e il libretto di circolazione (riportante l’esito positivo dell’ultima revisione). Per l’assicurazione basta avere a bordo il certificato di assicurazione.

Per tenere tutto in ordine pronto per essere mostrato alle forze dell’ordine, è possibile fare riferimento al portadocumenti Pubblimania. In offerta a meno di 7€ è l’accessorio ideale per conservare i documenti dell’auto e tutto l’occorrente da consultare in caso di necessità.