BMW M punta sull'esperienza: nasce Area M Memmingen

Per BMW il lancio di Area M il 3 febbraio 2026 segna l’inizio di una nuova era di esperienze ad alte prestazioni. Con l’ingresso di Memmingen accanto a Maisach, Area M amplia la propria presenza fisica e avvia una profonda riorganizzazione dell’offerta, puntando ad un respiro sempre più internazionale.

Il rinnovamento passa anche dal digitale, con un nuovo sito dotato di Experience Finder che semplifica l’accesso alle esperienze per fan storici e nuovi visitatori. L’offerta si arricchisce inoltre di format gamificati come i “Games of Drift", esclusivi di Memmingen: al volante di una BMW M2 Drift appositamente preparata, i partecipanti si sfidano in prove competitive con risultati visibili in tempo reale su una classifica online. I migliori nove accederanno alla finale del 17 ottobre. Accanto a queste novità, programmi dedicati come “M Starter", l’ “Ice Pro Experience" in Svezia e l’ “M Snow Active" pensato per donne orientate alle prestazioni contribuiscono ad attrarre nuovi pubblici.

Area M rappresenta così l’evoluzione della BMW M Experience: non più solo corsi di guida, ma un ecosistema multidimensionale in cui performance, emozione e comunità si fondono. Un vero spazio esperienziale dove la mentalità M prende forma concreta e dove appassionati, proprietari BMW M e amanti dell’adrenalina possono esplorare i propri limiti, migliorare le competenze e misurarsi in competizione. Una piattaforma inclusiva, capace di parlare alla Gen M e a nuovi target – dai gamer ai petrolhead, dai neofiti ai professionisti – trasformando l’esperienza di guida in un’autentica cultura della performance.

Con Memmingen, Area M aggiunge una nuova sede fisica nel proprio portafoglio. Esattamente come Maisach, offre condizioni ideali per esperienze di performance dinamica ed emozionanti. La nuova sede di Memmingen si presenta come un hub ad alte prestazioni progettato per moltiplicare le esperienze dinamiche: sette piste bagnate, tre cerchi per il drifting, quattro aree dinamiche e spazi dedicati a handling e slalom offrono una piattaforma estremamente versatile. A completare il quadro, una vera “casa della community" con lounge, sale conferenze e ristorazione premium, che traduce in forma concreta il nuovo posizionamento del brand: un‘esperienza totale in cui ogni dettaglio esprime l’essenza BMW M.

Parallelamente, AREA M semplifica e riorganizza la propria offerta, rendendola più chiara e accesibile. Il nuovo portafoglio è strutturato in cinque macro categorie – Winter, Track, Thrill, Custom e Control – articolate su cinque livelli progressivi, da Compact a Max. Il tutto è integrato in una piattaforma digitale rinnovata, con Experience Finder pensato per guidare anche i nuovi utenti nella scelta dell’esperienza più adatta.

L’ampliamento dell’offerta passa anche da format sviluppati per i propri target. Accanto ai programmi consolidati come il “BMW M Starter" e alla “BMW M Drift Academy", ora ospitata a Memmingen, debuttano esperienze speciali come l’M Ice Pro Experience in Svezia e l’M Snow Active a Solden, pensato per donne orientate alle prestazioni.

Emblema della nuova filosofia è infine Games of Drift, il format chiave esclusivo di Memmingen. Un’esperienza gamificata e competitiva che mette al centro abilità di guida, precisione e resistenza, con sfide spettacolari e una classifica live pubblica che trasforma la performance in competizione aperta. Un approccio innovativo che rafforza il senso di community e porta l’esperienza BMW M oltre i confini tradizionali della guida sportiva.