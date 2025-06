Xpeng G6 e G9, in Europa arrivano i restyling con la ricarica ultrafast a 5C

Xpeng continua a portare avanti la sua strategia di espansione in Europa e ha annunciato l’introduzione in Europa delle versioni aggiornate dei suoi modelli G6 e G9. Stano dunque arrivano i restyling di questi due modelli che avevano già fatto il loro debutto in Cina. Gli ordini nei Paesi Bassi, Belgio, Norvegia, Danimarca, Svezia e Francia apriranno a metà luglio. Successivamente, dovrebbero essere resi disponibili anche in altri Paesi europei tra cui l’Italia.

RICARICA ULTRAFAST

XPENG G6 E G9: I DETTAGLI DEL RESTYLING

Una delle novità più importante dell’aggiornamento riguarda la ricarica. Adesso, le nuove Xpeng G6 G9 , in tutte le versioni proposte, dispongono di. Questo significa che potranno supportare una potenza di ricarica fino a cinque volte superiore alla capienza della batteria. Il tutto sarà possibile anche grazie all’utilizzo dell’Grazie a queste novità, secondo Xpeng sarà possibile passare. Ovviamente, per poter sfruttare queste potenzialità sarà necessario poter avere accesso ad un’infrastruttura di ricarica adeguata. Serviranno maggiori dettagli da parte della casa automobilistica sulle capacità di ricarica delle sue nuove vetture per capire se in Europa sarà davvero possibile sfruttare il supporto alla ricarica a 5C.

Oltre alle novità tecniche, il restyling della berlina e del SUV ha introdotto pure alcuni. Partendo dalla Xpeng G6, le novità riguardano soprattutto il frontale dove è stata introdotta una barra luminosa a tutta larghezza. Inoltre, è stato ridisegnato il diffusore posteriore. Per il SUV Coupé elettrico arriva anche la nuova e particolare colorazione Stellar Purple. Novità anche per quanto riguarda l’abitacolo dove troviamo un nuovo cruscotto, una rinnovata illuminazione ambientale e un nuovo volante. Adesso, i sedili anteriori sono dotati di funzione massaggio con supporto lombare. Disponibili anche nuove finiture per migliorare la qualità percepita.Per quanto riguarda Xpeng G9, arriva la speciale versione Black Edition che si caratterizza per una carrozzeria nel colore midnight black, in abbinamento a cerchi, loghi e decorazioni sui parafanghi bruniti. Le pinze dei freni sono in colore arancione. Per quanto riguarda gli interni, troviamo nuovi rivestimenti, sedili con funzione massaggio e soprattutto un nuovo tetto panoramico termoisolante.

Maggiori informazioni e soprattutto i listini saranno comunicati con l’avvicinarsi del momento della commercializzazione.