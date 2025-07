Xiaomi YU7 vs Tesla Model Y, confronto tra SUV elettrici. Versioni prezzi

Xiaomi YU7 ha debuttato da poco sul mercato cinese e sin dai primi minuti ha ottenuto un risultato straordinario facendo il pieno di ordini. Pare che il colosso dell’elettronica abbia fatto centro anche con il secondo modello tanto che i tempi d’attesa sono lunghissimi. Per soddisfare la clientela rapidamente, Xiaomi è chiamata a fare un gande sforzo e ad aumentare il prima possibile la sua capacità produttiva. Il CEO dell’azienda non ha mia nascosto l’obiettivo di superare le vendite della Tesla Model Y per rendere la nuova YU7 il punto di riferimento dei SUV elettrici premium in Cina. Viste le premesse, non dovrebbe essere difficile per l’azienda cinese centrare questo obiettivo.

Andiamo quindi a vedere più da vicino le principali caratteristiche della nuova Xiaomi YU7 e della Tesla Model Y, mettendo questi due modelli a confronto, per scoprire le loro principali caratteristiche e le più importanti differenze.

DIMENSIONI E DESIGN



Nuova Xiaomi YU7 misura 4.999 mm lunghezza x 1.996 mm larghezza x 1.600 mm altezza, con un passo di 3.000 mm. E per i bagagli? Ci sono 678 litri che possono salire a 1.758 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Per i cavi di ricarica c’è un comodo frunk da 141 litri. Il design del SUV elettrico aveva fatto molto discutere in passato in quanto le forme ricordano sotto alcuni aspetti quelle della Ferrari Purosangue. Diversi elementi del look richiamo quelli della berlina SU7 a partire dai fari anteriori che si caratterizzano per la medesima firma luminosa. Anche al posteriore, il SUV sfoggia uno stile ripreso da quello della berlina.

Tesla Model Y misura 4.797 mm lunghezza x 1.982 mm larghezza x 1.624 mm altezza, con un passo di 2.890 mm. La capacità di carico passa da un minimo di 822 litri ad un massimo di 2.138 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Anche su questo SUV elettrico è presente un comodo frunk anteriore da 116 litri. Con il recente restyling, il frontale è stato totalmente ridisegnato e presenta una nuova firma luminosa che ricorda un po’ quella del Tesla Cybertruck con sottili fati a LED collegati tra loro da una sottile striscia luminosa. Anche il paraurti è stato rivisto con l’obiettivo di migliorare l’aerodinamica.



Pure il posteriore è stato ridisegnato. Oltre ad alcuni ritocchi al paraurti, la novità più importante riguarda i gruppi ottici a forma di C collegati tra loro da una barra luminosa al cui interno è presente il lettering TESLA. Dunque, il modello cinese presenta dimensioni maggiori ma il SUV di Elon Musk può contare su di una maggiore capacità di carico.

INTERNI E TECNOLOGIA



Lo stile dell’abitacolo è minimalista come vuole oggi la moda. Xiaomi YU7 offre comunque davvero tanta tecnologia, portando al debutto il sistema Xiaomi HyperVision. Dietro al volante a 3 razze non troviamo infatti la classica strumentazione digitale. C’è invece un array di schermi Mini LED a tripla matrice che sfrutta la “Panoramic Curved Projection Technology" per proiettare informazioni complete sulla parte inferiore del parabrezza. Ovviamente non manca un ampio display collocato al centro della plancia per accedere alle funzionalità del sistema infotainment vero e proprio. Dietro, i passeggeri troveranno un piccolo display da cui poter gestire alcune funzionalità della vettura come la climatizzazione e l’intrattenimento.

L’abitacolo della Tesa Model Y lo conosciamo bene e con il restyling è stato solamente affinato. Tesla ha reso disponibili una nuova illuminazione ambientale, sedili ventilati, un sistema audio migliore e l’infotainment posteriore con schermo da 8 pollici. Nuovo è anche il volante e centralmente sulla plancia troviamo il nuovo schermo da 15,4 pollici del sistema infotainment. Per migliorare il comfort, Tesla ha introdotti vetri acustici per le portiere.

MOTORI E AUTOMIA

Xiaomi YU7 è disponibile in Cina in 3 versioni differenti. Eccole:

YU7 RWD : motore posteriore singolo da 235 kW, 528 Nm, 0–100 km/h in 5,88 secondi, velocità massima 240 km/h, batteria LFP da 96,3 kWh e autonomia 835 km

: motore posteriore singolo da 235 kW, 528 Nm, 0–100 km/h in 5,88 secondi, velocità massima 240 km/h, batteria LFP da 96,3 kWh e autonomia 835 km YU7 Pro AWD : doppio motore con potenza combinata di 365 kW, 690 Nm, 0–100 km/h in 4,27 secondi, velocità massima 240 km/h, batteria LFP da 96,3 kWh e autonomia 770 km

: doppio motore con potenza combinata di 365 kW, 690 Nm, 0–100 km/h in 4,27 secondi, velocità massima 240 km/h, batteria LFP da 96,3 kWh e autonomia 770 km YU7 Max AWD: doppio motore da 508 kW e 866 Nm, 0–100 km/h in 3,23 secondi, velocità massima 253 km/h, batteria NCM da 101,7 kWh e autonomia 760 km

Tesla Model Y RWD : velocità massima di 201 km/h, da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi ed autonomia di 593 km

: velocità massima di 201 km/h, da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi ed autonomia di 593 km Tesla Model Y Long Range AWD: velocità massima di 201 km/h, da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi e autonomia di 750 km

La Tesla Model Y, invece, in Cina è proposta in 2 versioni distinte (menzioniamo solo quelle per il mercato cinese):

Ricordiamo che in Cina le percorrenze sono secondo il ciclo CLTC.

PREZZI

Quanto costa la nuova Xiaomi YU7 in Cina? Si parte da 253.500 yuan che al cambio sono circa 30.050 euro. La Tesla Model Y, invece, parte da 263.500 yuan, cioè 31.200 euro.