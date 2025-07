Volkswagen Polo festeggia 50 anni: arriva in Italia la Polo Edition 50

A cinquant’anni dal debutto della prima generazione (alla quale ne sono seguite altre cinque), la Volkswagen Polo celebra il proprio anniversario con una nuova versione speciale, la Edition 50 che adesso arriva in Italia. Questa edizione celebrativa è un omaggio a uno dei modelli più iconici e amati della casa automobilistica tedesca. Con oltre 18 milioni di unità vendute dal 1975, infatti, la Polo ha segnato una generazione di automobilisti, che l’hanno scelta per l’affidabilità, il design e l’accessibilità. La nuova Volkswagen Polo Edition 50 viene proposta con una ricca dotazione di serie, contenuti esclusivi e uno stile rivisitato, pensato per esprimere il carattere compatto e moderno di questa celebre vettura.

Le novità della versione celebrativa

Basata sull’ allestimento Style , la nuova Polo Edition 50 offre diverseche la rendono una delle versioni più complete mai proposte per questo modello. Tra gli elementi specifici spiccano iapplicati su volante, plancia, battitacco e montante B, che identificano chiaramente questa versione speciale. All’interno, la pedaliera sportiva e il rivestimento del tetto nero contribuiscono a rafforzare il carattere della vettura. Completano il pacchetto i vetri posteriori oscurati, il lunotto fumé e la vernice metallizzata, tra cui l’già vista sulla nuova Golf

Inoltre, la Polo Edition 50 arricchisce la già completa dotazione dell’allestimento Style con il sistema di parcheggio assistito Park Assist, la videocamera posteriore Rear View e il Rear Traffic Alert. Anche il navigatore Discover Media è incluso di serie, così come i sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Sul fronte della sicurezza, sono presenti anche il sistema di protezione proattiva dei passeggeri Pre Crash e l’assistente al cambio corsia Side Assist, elementi che completano un equipaggiamento ADAS già particolarmente interessante.

La Polo Edition 50 può essere inoltre personalizzata richiedendo il Design Pack Plus, un pacchetto opzionale che aggiunge il climatizzatore automatico bizona, il tetto panoramico apribile elettricamente e il sistema keyless con funzione SAFELOCK. Il pacchetto include (senza costi aggiuntivi) anche i cerchi in lega Tortosa da 17”.

Prezzo e disponibilità

TSI 95 CV con cambio manuale – A partire da 28.200€

TSI 95 CV con cambio automatico DSG a 7 rapporti – A partire da 29.900€

TSI 115 CV con cambio automatico DSG a 7 rapporti – A partire da 31.900€

La Polo Edition 50 è proposta con tre varianti del, il tre cilindri turbobenzina da sempre apprezzato per l’equilibrio tra prestazioni e consumi. La versione base conta su un motore da 95 CV con cambio manuale a cinque marce, mentre le altre due configurazioni abbinano lo stesso motore alla trasmissione automatica DSG a sette rapporti, nelle varianti da 95 CV e 115 CV. Queste le

Già da oggi, 1° luglio, è possibile ordinare in Italia presso le concessionarie Volkswagen la nuova Polo Edition 50.