Verona sede del 43° Rally Due Valli: Lancia punta al vertice nella competizione nazionale

Dal 30 al 31 maggio, Verona ospiterà la quarta tappa del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR) e la seconda prova del neonato Trofeo Lancia, con oltre 100 equipaggi pronti a sfidarsi lungo uno dei percorsi più tecnici dell’intero calendario nazionale. Il 43° Rally Due Valli sarà infatti un banco di prova cruciale per la nuova Lancia Ypsilon Rally4 HF, già protagonista al suo debutto assoluto alla Targa Florio, dove ha monopolizzato le prime quattro posizioni nella categoria CIAR 2 Ruote Motrici.



UN BEL SUCCESSO PER LANCIA

La competizione veneta prevede otto prove speciali su asfalto per un totale di 105,8 chilometri cronometrati, distribuiti su due giorni di gara. Si inizia venerdì con lo shakedown ad Alcenago (2,33 km), seguito dalla cerimonia di partenza a Veronafiere e dalle prime due speciali, tra cui spicca il ritorno della lunga “Erbezzo” (27,89 km), una delle più selettive del panorama nazionale. Sabato sarà invece la volta delle restanti sei prove, tra cui “San Francesco” (12,16 km) e “Cappella Fasani” (23,3 km), entrambe affrontate due volte, prima del traguardo finale in Piazza Bra, nel cuore della città scaligera.

LA CLASSIFICA

Tra i 24 equipaggi in gara, ben 19 sono piloti Under 35, in corsa per un posto nella futura squadra ufficiale Lancia che debutterà nel Campionato Europeo Rally (ERC) 2026, sotto la direzione di Eugenio Franzetti. Un’opportunità che alimenta la competizione e valorizza il ruolo del Trofeo Lancia come incubatore di talenti. La Rally4 HF si presenta con: motore turbo da 1,2 litri con 212 CV, cambio sequenziale a cinque rapporti firmato SADEV, sospensioni Ohlins regolabili e trazione anteriore, concepita per massimizzare la guidabilità e la precisione su fondo asfaltato.

Dal punto di vista della classifica, Gianandrea Pisani arriva a Verona da leader, forte di un vantaggio di 15,5 punti su Davide Pesavento e 21,5 su Gabriel Di Pietro. Il duello tra questi ultimi due animerà anche la categoria Junior, dove si prevede un confronto serrato, con il ritorno in scena di Nicolò Ardizzone e il debutto di Matteo Doretto, Asia Vidori e del finlandese Tommi Heino. Nella Master, con 13 equipaggi iscritti, Pisani dovrà difendere la leadership da Giorgio Cogni e Igor Iani, mentre tra gli Expert, Denis Vigliaturo sarà l’uomo da battere, tallonato da Emanuele Fiore, Mauro Porzia, Pierluigi Marino e Dariusz Polonski.



Attorno alla gara ruoterà anche, allestito all’interno di Veronafiere, che farà da fulcro per appassionati e curiosi. Tra le attività previste, test drive della nuova Lancia Ypsilon, sia in versione ibrida che 100% elettrica, incontri con i piloti e l’esposizione di due autentiche icone del passato sportivo del marchio, la Delta Integrale e la 037. Presente anche la nuova Ypsilon HF stradale, da 280 CV e trazione anteriore.

