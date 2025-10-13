Toyota, marchio più venduto nel mondo nel primo semestre 2025. BYD ad un passo dal podio

Il 2025 è un anno complesso per il mercato automotive. Ne parliamo spesso tra dazi, aumento della concorrenza cinese e tanto altro. Come si stanno comportando le varie case automobilistiche nell’anno in corso? Un’interessante analisi arriva da Felipe Munoz, analista di Jato Dynamics che ha stilato una classifica delle vendite globali nel primo semestre del 2025. Da quanto emerge ci sono indicazioni interessanti che confermano l’avanzata di BYD e la forte crescita di Geely. Andiamo con ordine.

TOYOTA DOMINA MA BYD CORRE

Toyota la troviamo largamente al primo posto. Non è certamente una sorpresa, anzi, semmai l’ennesima conferma. La casa automobilistica giapponese oggi è presente in moltissimi mercati e offre una gamma davvero varia. Sebbene abbia visto la sua quota di mercato diminuire rispetto al progresso delle Casa cinesi in alcune regioni, rimane di gran lunga il marchio di auto preferito al mondo. Stando al rapporto, parliamo di 4.725.616 auto nel primo semestre del 2025, con un progresso del 6% rispetto allo stesso periodo del 2024. Secondo posto ma con un ampio distacco per la Volkswagen con 2.320.300 auto (+5). Secondo l’analisi, il marchio tedesco continua a mantenere la seconda posizione in questa particolare classifica ma sta subendo i problemi in Cina. Terzo gradino del podio per Ford (2.075.500).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Felipe Munoz | Automotive (@carindustryanalysis)

Subito dietro troviamo BYD che continua a correre molto forte. Per il marchio cinese nel primo semestre del 2025 sono state registrate 2.004.442 vendite pari ad una crescita del 31%. BYD si trova ad un passo dal podio ed è stata in grado di stare davanti a marchi come Hyundai e Honda. Il rapido progresso di questo marchio cinese è spiegato dalla forte domanda in Cina ma anche in altri mercati globali in cui è entrato. Anche in Europa sta crescendo rapidamente. Un altro caso di successo è Geely, grazie alla popolarità del suo sottomarchio Galaxy. Questa casa automobilistica è stata in grado di vendere più della Mercedes e della Renault.