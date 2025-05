Vacanze Sicure 2025, la Polstrada intensifica i controlli sulle gomme: ecco dove

Come ogni anno torna puntale l’Operazione Vacanze Sicure che mette al centro dell’attenzione le gomme. Lo sappiamo bene, il buono stato degli pneumatici è fondamentale per garantire una corretta sicurezza delle auto. Nelle ultime edizioni di questa campagna di sicurezza era però emerso che gli italiani tendono a dimenticarsi di controllare lo stato delle coperture delle proprie auto tanto che nel 2024 circa il 9% delle auto controllate presentava gomme lisce. Come andrà nel 2025? L’edizione di quest’anno è stata presentata a Bologna Fiere nell’ambito di Autopromotec.

Stando a quanto annunciato, la compagna di controlli ha già peso il via e si concentrerà nelle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Puglia. Questa scelta è stata fatta in quanto tali regioni sono strategiche per traffico sia locale che di attraversamento tra nord e sud, est e ovest del Paese.

I CONTROLLI DELLA POLSTRADA

Il progetto ha preso il via con una fase formativa in aula, dedicata agli operatori della Polizia Stradale che saranno poi impegnati nei controlli su strada. I controlli nelle regioni sono partiti ad aprile e termineranno alla fine di questo mese di maggio. Nel corso di giugno saranno poi diffusi i risultati. La polstrada effettuerà controlli mirati sulle gomme, grazie all’uso di spessimetri professionali e schede di rilevazione fornite da Assogomma e Federpneus. In particolare saranno analizzati elementi come la conformità delle marcature rispetto al libretto, la correttezza dell’equipaggiamento stagionale (estivo o invernale) e la presenza di danneggiamenti visibili o usura irregolare. Saranno inoltre anche controllate la profondità del battistrada (ricordiamo che il limite legale minimo è di 1,6 mm) e, attraverso un controllo da remoto, la scadenza della revisione della vettura.



LE GOMME SONO IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

Complessivamente, si stima chedalla polstradadei veicoli in circolazione. I dati raccolti saranno poi analizzati secondo un modello sviluppato dal Politecnico di Torino e presentati al termine della campagna.

Guidare con pneumatici lisci, danneggiati, non conformi a quanto previsto dalla normativa, espone i conducenti a rischi elevati e costituisce un gesto di irresponsabilità che si ripercuote negativamente su tutto il sistema della circolazione, di cui tutti siamo parte integrante, come sottolinea Santo Puccia, direttore del servizio di Polizia Stradale. La campagna Vacanze Sicure ha una lunga tradizione e dal 2003 si è concretizzata in attività di sensibilizzazione e oltre 250mila controlli effettuate sugli autoveicoli dalla Polizia Stradale.