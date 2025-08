Vacanze Sicure 2024, la Polstrada controlla le auto: "il 9% ha le gomme lisce"

Lo sappiamo bene, il buono stato degli pneumatici è fondamentale per garantire una corretta sicurezza delle auto. Gli italiani, però, sembra che tendano a dimenticarsi di controllare le gomme. Questo è quanto emerge dalla campagna “Vacanze sicure 2024”, promossa dalla Polizia di Stato in collaborazione con Assogomma.

Tra maggio e giugno la Polstrada ha controllato circa 10 mila veicoli, con un'attenzione particolare allo stato degli pneumatici in Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria, Sardegna e Veneto. I risultati? Per niente positivi. Infatti, circa il 9% delle auto controllate presentava gomme lisce. Ma andiamo con ordine.

L’INDAGINE

Dunque, dalle verifiche è emerso che oltre 8 vetture su 100 hanno pneumatici lisci. Inoltre, dall'indagine è saltato fuori che circa la metà dei veicoli controllati era equipaggiata in estate con gomme di tipo invernale ad alte prestazioni per marcia su neve. Ma non basta perché i controlli hanno appurato che ad avere gli pneumatici visibilmente danneggiati sono poi circa 6 vetture su 100; non omogenei: oltre il 5%; non conformi: circa il 20%; non conformi e senza revisione: il 27%.

Si nota poi una correlazione tra l'età delle vetture e la loro non conformità al Codice della Strada. L'indagine sottolinea che nel nostro Paese risultano immatricolate nel 2023 circa 41 milioni vetture, con un’età media di 12 anni e 8 mesi. Il 59% delle vetture in circolazione ha oltre 10 anni di età e quasi il 10% ha più di 30 anni

Dunque, stando a quanto raccontato, oltre una vettura su 5 (21,81%) con meno di 10 anni ha problemi alle gomme o non è in regola con la revisione. Invece, nei veicoli con oltre 10 anni di età il rapporto sale a 1 su 3 (28,95%). Le non conformità rilevate si riferiscono a pneumatici danneggiati visibilmente che rappresentano il 5,42% del campione nazionale e al numero di gomme non omologate che rappresenta il 3,85% dei veicoli controllati.

Per la Polstrada, queste percentuali sul parco circolante "si traducono in milioni di veicoli potenzialmente pericolosi". Vacanze Sicure è una campagna storica con la prima edizione che si è svolta già 21 anni fa.