Dopo la rottura, Trump vuole sbarazzarsi della sua Tesla Model S rossa

Tra Donald Trump ed Elon Musk è rottura su tutti i fronti. Il clamoroso litigio a cui ha assistito tutto il mondo ha sancito il “divorzio” tra i due. Eppure, fino a pochi mesi prima i rapporti tra il Presidente americano ed il numero uno di Tesla sembravano ottimi e, anzi, Trump continuava a tessere lodi sul “genio” di Elon Musk. Vi ricordate quando a seguito delle prime proteste contro l’operato del numero uno di Tesla come responsabile del Doge, Trump mise in scena un siparietto alla Casa Bianca in cui in diretta comprò una Tesla Model S come segno di appoggio all’imprenditore? A quanto pare, adesso il presidente americano vorrebbe sbarazzarsi dell’auto, o vendendola oppure regalandola. Questo, almeno, è quanto riferisce il Wall Street Journal che cita come fonte un funzionario della Casa Bianca. Al momento, comunque, l’auto rimane parcheggiata alla Casa Bianca.

SOLO UNA GRANDE MOSSA PUBBLICITARIA

La conferenza stampa in cui Trump comprò la Tesla Model S Plaid di colore rosso fece molto discutere. Musk era sotto “attacco” a causa delle sue attività come responsabile del Doge. C’erano stati i primi atti dimostrativi contro di lui e le vendite delle sue auto erano calate con diverse persone che avevano dichiarato di non voler comprare una Tesla in segno di protesta. Per sostenere Musk, Trump mise in scena una conferenza stampa alla Casa Bianca in cui erano messe in bella vista diverse auto elettriche della casa automobilistica ed in cui era presente lo stesso Musk. Durante il suo discorso, il Presidente americano non solo ringraziò nuovamente Elon Musk del suo operato, perché oltre ad evidenziare nuovamente il suo genio, come atto di supporto comprò la vettura. Una mossa pubblicitaria che fece molto discutere.

Polemiche dell’epoca a parte, adesso le cose sono cambiate. Se pochi mesi fa i rapporti tra i due erano al massimo, adesso, sono decisamente al minimo e, a quanto pare, Donald Trump vuole disfarsi della Tesla Model S Plaid che aveva acquistato per supportare il numero uno di Tesla.

[Fonte]