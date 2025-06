Toyota Urban Cruiser, interni e bagagliaio del SUV elettrico

Arriverà alla fine dell’estate sul mercato europeo, stiamo parlando della nuova Toyota Urban Cruiser, un SUV elettrico che la casa automobilistica ha sviluppato in collaborazione con Suzuki tanto che c’è già la sua “gemella” e cioè la Suzuki e Vitara. La nuova Urban Cruiser è stata progettata essenzialmente per i gusti dei clienti europei. I prezzi di listino ancora non li conosciamo, saranno noti tra non molto, ma già sappiamo che il SUV elettrico sarà proposto in diverse versioni, una anche con la trazione integrale. L’abitacolo rispecchia il classico DNA dei marchi giapponesi, molto concreto e senza fronzoli, sebbene non manchi la tecnologia.

TOYOTA URBAN CRUISER: PLANCIA E TECNOLOGIA

Dunque, impostazione essenziale e concreta, in stile Toyota. I rivestimenti e le finiture combinano il nero e il grigio scuro, mente l’. La plancia mette in evidenza un cruscotto dalla forma rettangolare al cui interno sono presenti lo schermo dellae il. Ovviamente presenti i supporti ade ade non mancano nemmeno gli aggiornamenti OTA. La plancia presenta rivestimenti morbidi al tatto e si caratterizza per la presenza di bocchette della climatizzatore di forma rettangolare. I comandi fisici sono comunque ridotti al minimo indispensabile, come vuole oggi la moda.

Sul tunnel centrale troviamo invece due portabicchieri, il pad per la ricarica wireless degli smartphone, alcuni comandi fisici come quelli delle modalità di guida e il selettore circolare della trasmissione. Il passo di 2.700 mm permette di offrire a bordo lo spazio giusto per viaggiare comodi, anche dietro. Le finiture sono invece il giusto compromesso con superfici morbide abbinate a superfici in plastica, soprattutto nelle parti inferiori dell’abitacolo. Il tutto è comunque ben assemblato in classico stile Toyota.

BAGAGLIAIO

TOYOTA URBAN CRUISER: VERSIONI

E lo spazio per i bagagli? Con una lunghezza inferiore ai 4,3 metri, la nuova Toyota Urban Crusier offre un bagagliaio in linea con il suo segmento. Sebbene non abbia comunicato i dati ufficiali della capacità, la sua gemella Suzuki e Vitara dichiarafacendo scorrere i sedili posteriori in avanti. Infatti, dispone di un sistema di sedili posteriori scorrevoli. I sedili si ribaltano in una configurazione 40:20:40 e possono anche essere ripiegati.

Ricordiamo che Toyota Urban Cruiser. Il SUV. Innanzitutto con un’unità daabbinata ad una. L’autonomia? Circa. Si potrà poi scegliere la versione conalimentato da un. Toyota parla di una percorrenza di circa(trazione sempre anteriore). Al vertice della gamma troviamo lache aggiunge unità da 48 kW / 65 CV sull’asse posteriore. La potenza massima di sistema arriva a. L’accumulatore presenta sempre una capacità die la casa automobilistica parla di un’autonomia di circa