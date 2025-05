Ford Super Mustang Mach-E, questa è la supercar elettrica per la sfida della Pikes Peak 2025

Ford si prepara alla sfida della Pikes Peak 2025. Dopo essersi aggiudicata lo scorso anno la vittoria in questa famosa gara americana con il particolarissimo ed estremo prototipo elettrico basato sul pickup F-150 Lightning, la casa dell’ovale blu ci riprova e questa volta ha deciso di portare una supercar elettrica basata sulla Mustang Mach-E. Si chiama Ford Super Mustang Mach-E e dai primi dettagli emersi, si preannuncia davvero molto interessante e pare avere le carte in regola per portare Ford ancora una volta sul gradino più alto del podio della Pikes Peak International Hill Climb.

La casa automobilistica ha promesso maggiori dettagli nei prossimi giorni. Intanto, attraverso i suoi canali social ha condiviso le prime foto della supercar elettrica, facendo capire che a guidarla sarà il pilota francese Romain Dumas che aveva pilotato il prototipo di Ford lo scorso anno.

ESTREMA

Sebbene sia basata sula Mustag Mach-E, del modello di serie rimane ben poco. Come i passati prototipi Ford per la Pikes Peak, anche questo presenta un’aerodinamica particolarmente estrema e dalle immagini possiamo osservare l’imponente ala posteriore, le carreggiate allargate e il frontale particolarmente elaborato con un’aerodinamica molto spinta. Insomma, un’auto estrema che promette prestazioni elevatissime. Grazie al lavoro sull’aerodinamica, la nuova Super Mustang Mach-E può contare su quasi 2.800 kg di carico aerodinamico. Questo, al momento, è l’unico dato condiviso da Ford.

Nulla sappiamo del powertrain elettrico ma potrebbe essere un’evoluzione di quello di utilizzato lo scorso anno sulla Ford F-150 Lightning SuperTruck. Si tratterebbe quindi di un powertrain composto da 3 motori elettrici per una potenza complessiva di circa 1.600 CV.

PIKES PEAK: LA GARA

La Pikes Peak International Hill Climb è una competizione automobilistica estrema che si svolge dal 1916. Si tratta di una delle gare più vecchie degli Stati Uniti che si tiene sulle Montagne Rocciose e si caratterizza per un percorso di 19,93 km scandito da 156 curve, con partenza a 2.865 metri di quota e arrivo circa 1.440 metri più in alto.