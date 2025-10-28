Toyota Turbo Trail Cruiser, ecco il restomod che fa rivivere la Land Cruiser FJ60 del passato

Negli ultimi tempi la nuova Toyota Land Cruiser FJ ha certamente attirato molto l’attenzione. Tuttavia, al SEMA Show di quest’anno che si terrà all’inizio di novembre, la casa automobilistica intende portare qualcosa di interessante legato sempre al mondo Land Cruiser. Di cosa parliamo? Ma del Turbo Trail Cruiser, un concept che fonde lo stile vintage della FJ60 con sospensioni rialzate e un propulsore completamente moderno, offrendo un notevole incremento delle prestazioni pur mantenendo intatto il fascino del modello del passato.

MOLTO PIÙ CHE UN SEMPLICE RESTOMOD

Stile squadrato e grandi capacità in off-road sono alcune delle caratteristiche della Land Cruiser FJ60 degli anni ’80. Modello particolarmente apprezzato che nel tempo è stato al centro di diversi progetti di restomod. Anche Toyota ha quindi voluto creare qualcosa di speciale partendo dalla base di questo fuoristrada. Sotto al cofano, la Turbo Trail Cruiser monta lo stesso V6 biturbo da 3,4 litri che equipaggia l’attuale Toyota Tundra. Non dispone di alcuna elettrificazione e può contare su quasi 400 CV, cioè circa il doppio di quanto erogava il sei cilindri in linea originale.

Ovviamente non è solo una questione di potenza in più. Il nuovo e più moderno propulsore rende la guida molto più fluida, silenziosa ed efficiente. Per fare in modo che il nuovo V6 potesse integrarsi perfettamente nel vano motore della Turbo Trail Cruiser, Toyota ha realizzato alcuni componenti completamente nuovi tra cui supporti motore personalizzati, una coppa dell’olio ridisegnata e uno scambiatore di calore dedicato. Il motore è abbinato ad un cambio manuale a 5 rapporti. Non manca nemmeno un sistema di scarico dedicato che permette anche di esaltare il sound del V6.

PUÒ AFFRONTARE OGNI TIPO DI PERCORSO

Ovviamente Toyota ha rivisto alcuni aspetti dell’assetto per migliorare ulteriormente le capacità in off-road. In ogni caso, la Turbo Trail Cruiser continua a disporre di un telaio a longheroni. Grazie a nuova sospensioni è stato possibile alzare ulteriormente l’assetto per poter affrontare quasi ogni tipo di percorso. Inoltre, adotta nuovi cerchi con pneumatici specifici da 35 pollici. Nonostante tutte le modifiche meccaniche, l’esterno sembra quello originale, senza particolari cambiamenti.

All’interno, un tocco moderno è rappresentato dalla presenza di un impianto audio JBL. Inoltre, è stato collocato anche un display al centro della plancia per poter offrire un sistema infotainment. Il lavoro su questo modello è stato portato avanti da Toyota Motorsports Garage.