Telepass Sempre, tornano i 12 mesi gratuiti: offerta valida fino al 28 ottobre

Solo fino al 28 ottobre i nuovi clienti che sottoscrivono il pacchetto Telepass Sempre possono beneficiare di 12 mesi gratuiti e 100 euro di cashback sul pedaggio. Al termine del primo anno il canone passa a 3,90 euro al mese.

Con Telepass Sempre si ottengono, tra le altre cose, sia il dispositivo Telepass colorato per il telepedaggio che parcheggi convenzionati e strisce blu senza commissioni. Inoltre, grazie all’app è possibile monitorare costantemente le proprie spese. E sempre a proposito di app, l’offerta è attivabile direttamente con l’applicazione ufficiale, disponibile sia su App Store che su Google Play Store.

I dettagli dell’offerta

Telepass Sempre torna in offerta lampo per le giornate del 27 e 28 ottobre, proponendo ai nuovi clienti 12 mesi a canone zero e 100 euro di cashback sul pedaggio inserendo in fase di registrazione il codice PEDAGGIO100 in app. Per quanto riguarda il rimborso, ricordiamo che è possibile ottenere fino a un massimo di 10 euro al mese per 10 mesi.

L’attuale pacchetto Telepass Sempre include il contratto Telepass Base e il contratto Telepass Servizi di Mobilità, che a loro volta comprendono rispettivamente il dispositivo per pagare il pedaggio in 19 tratte autostradali e i servizi di mobilità in app offerti da Telepass.

Quest’ultimi sono il vero fiore all’occhiello del pacchetto. Di seguito vi riportiamo una lista dei principali servizi disponibili:

Strisce Blu : pagamento e gestione delle soste senza tagliandi né parchimetri

: pagamento e gestione delle soste senza tagliandi né parchimetri Parcheggi Convenzionati : accesso ai parcheggi e pagamento tramite Telepass

: accesso ai parcheggi e pagamento tramite Telepass Bollo : promemoria della scadenza e pagamento

: promemoria della scadenza e pagamento Revisione : prenotazione dell’appuntamento e pagamento in app

: prenotazione dell’appuntamento e pagamento in app Mezzi Pubblici : acquisto di biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico locale

: acquisto di biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico locale Vignette elettroniche : acquisto in app delle vignette per circolare sulle autostrade di Svizzera, Austria, Slovenia e Repubblica Ceca

: acquisto in app delle vignette per circolare sulle autostrade di Svizzera, Austria, Slovenia e Repubblica Ceca Ricarica elettrica : ricarica del veicolo nella stazione più vicina

: ricarica del veicolo nella stazione più vicina pagoPA: pagamenti relativi alla Pubblica Amministrazione come rette scolastiche, imposte e multe