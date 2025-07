Toyota GR Yaris restyling, ancora più veloce. La nuova sportiva arriva in Europa

Toyota GR Yaris nella sua veste rinnovata sta per arrivare nelle concessionarie europee. La piccola sportiva che sin dal giorno del suo debutto ha saputo conquistare gli appassionati grazie alle sue doti dinamiche, a marzo è stata protagonista di un restyling. Il nuovo modello sarà in vendita in tutta Europa a partire da questa estate.

Ricordiamo le principali caratteristiche della sportiva e soprattutto le novità che sono state introdotte.

ANCORA PIÙ POTENTE

Il programma di sviluppo che ha portato alla nascita della nuova GR Yaris segue il concetto di “develop, race, break, fix”. Questo descrive come, nella ricerca di miglioramenti, l'auto venga spinta ai suoi limiti, letteralmente fino al punto di rottura dei suoi componenti.

Dal lancio sul mercato nel 2020, in Europa sono state vendute più di 20.000 esemplari, con un tasso di soddisfazione del cliente, racconta Toyota, del 99%. Complessivamente, in tutto il mondo sono sono state vendute oltre 40.000 unità di questa sportiva. Sulle novità introdotte con il restyling, la casa automobilistica racconta:

Innanzitutto, il motore è stato rivisto. Sotto il cofano troviamo sempre un 3 cilindri turbo di 1,6 litri di cilindrata che adesso è in grado di erogare 206 kW (280 CV) con 390 Nm di coppia. Presente sempre il cambio manuale a 6 marce che è stato ulteriormente affinato. Comunque, la sportiva si può avere pure con un cambio automatico a 8 rapporti che è stato sviluppato appositamente in collaborazione con GAZOO Racing.



I tecnici di Toyota sono pure intervenuti sul telaio e sull'assetto per rendere la vettura ancora più efficace tra le curve. Presente sempre la trazione integrale permanente a controllo elettronico dotata di differenziali autobloccanti meccanici Torsen anteriori e posteriori e una frizione elettronica multidisco.

In termini di prestazioni, nuova Toyota GR Yaris raggiunge una velocità massima di 230 km/h ed accelera da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi. L'assetto è stato ottimizzato grazie ai feedback dei piloti che hanno utilizzato nei rally questa sportiva.

Ricordiamo che3.995 mm lunghezza x 1.805 mm larghezza x 1.455 mm altezza, con un passo di 2.560 mm.. Con il restyling è stato ritoccato anche il look della sportiva. Per esempio, nella parte anteriore è presente una nuova rete in acciaio per la griglia inferiore, ottimizzata per il miglior equilibrio tra spessore, resistenza e riduzione del peso.

Nella parte posteriore, c'è una nuova apertura nel bordo inferiore che consente all'aria di uscire per ridurre la resistenza aerodinamica. I fendinebbia e le luci di retromarcia sono stati riposizionati, spostandosi dalla parte inferiore del paraurti per essere integrati nei gruppi ottici posteriori. La luce di stop ora è sul portellone e non più sullo spoiler. L'abitacolo è stato rivisto per consentire di poter raggiungere più facilmente i comandi, soprattutto durante la guida sportiva.



La strumentazione è digitale e può contare su di uno schermo da 12,3 pollici con grafica personalizzabile. Centralmente è presente il display del sistema infotainment.

PREZZI

Sul mercato italiano nuova Toyota GR Yaris. Servono 3.000 euro in più per poter disporre del cambio automatico.

La sportiva si potrà avere anche nelle versioni speciali in edizione limitata "Ogier" e "Rovanpera", dedicate ai campioni del mondo del team Toyota WRT. Per entrambe queste versioni si parte da 75.000 euro.