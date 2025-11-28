Per le emergenze in auto due torce pieghevoli in offerta per il Black Friday

Quando si utilizza l’automobile non è importante solamente avere il serbatoio pieno, la pressione delle gomme e le luci perfettamente funzionanti. È importante anche avere a bordo una serie di strumenti che, in caso di emergenza, possono risolvere diverse situazioni spiacevoli. Le torce portatili sono sicuramente uno di questi. Oggi su Amazon c’è un set di 2 torce pieghevoli con base magnetica in offerta con il 22% di sconto. A soli 12.36€, quindi poco più di 6€ l’una, si possono avere due torce comode, efficienti e compatte da tenere in auto e in garage per affrontare ogni situazione di scarsa luminosità.

Illuminazione flessibile per ogni situazione

Il set Tolesum comprende due lampade portatili con corpo pieghevole, costruite in gomma resistente e dotate di una testa in alluminio che assicura una migliore dissipazione del calore. La struttura compatta consente di riporle facilmente nel vano portaoggetti, in borsa o nel cassetto degli attrezzi.

Ogni torcia integra una base magnetica e un gancio richiudibile, soluzioni che permettono di fissare la lampada su superfici metalliche oppure di appenderla in punti strategici, mantenendo libera l’area di lavoro. La testa ruotabile consente di orientare il fascio luminoso secondo le diverse necessità mantenendo sempre le mani libere.

Il sistema di illuminazione offre cinque modalità, due livelli di luce bianca, una luce frontale, una luce rossa fissa e una lampeggiante. La batteria da 500 mAh è ricaricabile tramite porta USB e garantisce circa due ore di autonomia alla massima intensità. Il tempo di ricarica si aggira tra le due e le tre ore.

A questo prezzo è un’ottima offerta per acquistare due torce da tenere in auto e in garage, o su due veicoli, e avere sempre a disposizione uno strumento prezioso per gli interventi di manutenzione e riparazione, sia in garage che fuori casa.