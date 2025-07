Tesla, nuova batteria LG per Model 3 e Model Y Long Range: cresce l'autonomia

LG Energy Solution ha realizzato una nuova batteria per Tesla Model 3 e Model Y Long Range che permetterà di incrementare l’autonomia di queste vetture. I dati di omologazione sono già trapelati e sono interessanti. Quando sarà resa disponibile sulla berlina e sul SUV elettrico? Al momento non è dato di sapere ed è possibile che la sua implementazione arrivi in maniera “silenziosa” senza troppi proclami. Probabilmente ce ne accorgeremo solamente quando sarà aggiornato il configuratore con le nuove autonomie.

UNA NUOVA BATTERIA: CRESCE LA CAPACITÀ

La nuova batteria presenta sempre celle cilindriche 2170 e adotta una chimica NMC (nichel-manganese-cobalto). Cresce la capacità di circa 5 kWh per arrivare a 84,7 kWh. Nonostante questo, pesa di meno, 448 kg, cioè 8 km di meno rispetto all’attuale accumulatore. Una volta che Tesla introdurrà la nuova batteria, le Model 3 e Model Y potranno beneficiare di un interessante boost di autonomia. Quanto esattamente?

Tesla 2025/2026 – LG 5M – WLTP Updates:

▶️Model 3 LR RWD 18″ – 126Wh/km – 750km

▶️Model 3 LR RWD 19″ – 136Wh/km – 691km

▶️Model 3 LR AWD 19″ – 143Wh/km – 660km

▶️Model 3 PP AWD 20″ – 165Wh/km – 571km

▶️Model Y LR AWD 20″ – 159Wh/km – 600km

▶️Model Y LR RWD 20″ – TBD pic.twitter.com/3If1bOFvre — eivissa⚡🔋🚁🌱🤘 (@eivissacopter) July 16, 2025

FINO A 750 KM DI AUTONOMIA

La Tesla Model 3 RWD Long Range sarà quella che otterrà il boost maggiore, arrivando a disporre di ben 750 km di autonomia WLTP. Percorrenza calcolata con i cerchi da 18 pollici. Chi sceglierà cerchi da 19 pollici o più grandi vedrà aumentare i consumi e quindi la percorrenza. Insomma, un’interessante novità in arrivo. Da capire se il debutto di questa nuova batteria arriverà magari in concomitanza con la presentazione della Model Y Performance e se magari Tesla ne approfitterà per introdurre qualche ulteriore piccola novità, magari sulla Model 3. Lo scopriremo probabilmente molto presto e quindi non rimane che attendere novità per saperne di più. Sarà inoltre molto interessante capire se ci sarà una qualche variazione nella curva di ricarica.