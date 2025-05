Tesla Model S e Model X restyling, davvero le novità saranno così poche?

Tesla sta lavorando ad un aggiornamento dedicato alle sue Model S e Model X. Chiamarlo però restyling al momento sembra forse un po’ eccessivo visto che le novità viste fino ad ora su alcuni prototipi sembrano limitate. Comunque, questi modelli non ricevono un aggiornamento dal 2021 e fino a poco tempo fa si pensava che Tesla avesse intenzione di eliminarli dalla gamma visto che i numeri di vendita sono limitati. Eppure, all’inizio di marzo Lars Moravy, Vice President of Vehicle Engineering di Tesla, aveva raccontato della volontà di proporre un nuovo restyling.

Ma come già detto, al momento pare che le novità siano limitate, almeno quelle relative al design. Alcuni giorni fa abbiamo visto delle foto spia che mostravano la Model S Plaid “restyling” al Nurburgring e da quello che si poteva vedere, tranne alcune leggere modifiche all’anteriore e al posteriore, non apparivano altre novità. Adesso, attraverso il profilo su X (ex Twitter) di The Kilowatts, arrivano ulteriori scatti che mostrano alcuni dettagli dei nuovi prototipi della Model S e della Model X.

MODIFICHE DI DETTAGLIO

Le nuove foto confermano che le novità sono davvero minime, almeno al momento. La modifica più significativa pare essere l’integrazione di una telecamera sul paraurti anteriore. Ci sono anche lievi aggiornamenti al frontale e al diffusore posteriore, come già visto sulla Model S Plaid in azione sul circuito tedesco. Insomma, ritocchi più che un restyling vero e proprio. Pare che ci saranno piccole modifiche anche all’interno con l’integrazione di un nuovo sistema di illuminazione ambientale simile a quello oggi presente su Model 3 e Model Y restyling. Ovviamente, non si può escludere che alla fine arrivino ulteriori novità estetiche ma, al momento, pare che non saranno molte.

Looks like there are a lot of little changes coming to Tesla vehicles in the very near future 👀 pic.twitter.com/1vAASUKbr9 — The Kilowatts 🚗⚡️ (@klwtts) May 22, 2025

Non sappiamo se Tesla stia lavorando sui powertrain per migliorare l’efficienza e le prestazioni. Al momento, non ci sono informazioni al riguardo. Tuttavia, parrebbe strano che dopo così tanto tempo dall’ultimo aggiornamento, la casa automobilistica si limiti solamente ad alcuni ritocchi di dettaglio. La speranza è che quindi ci siano novità anche di meccanica, magari anche importanti. Se non sarà così, significherebbe probabilmente che Tesla ha deciso di “rinunciare” a questi modelli, senza impegnarsi a fondo per rilanciarne le vendite. Non rimane che attendere novità.

Tesla is definitely doing some things 👀 pic.twitter.com/qchMiAWEoT — The Kilowatts 🚗⚡️ (@klwtts) May 22, 2025

Questo aggiornamento delle Tesla Model S e Model X dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno, almeno questa era la promessa.