Telepass veste i panni di Babbo Natale: 12 mesi di abbonamento in regalo

Telepass ha preso sul serio l’avvicinarsi delle feste di fine anno, scegliendo di vestire per le prossime settimane i panni di Babbo Natale. E così, il canone dell’abbonamento Telepass Sempre è in regalo per dodici mesi, a cui si aggiunge il 50% di cashback sui pedaggi nelle autostrade italiane.

L’offerta sui dodici mesi a canone zero di Telepass Sempre è valida fino all’11 gennaio 2026 per i nuovi clienti. non prevede costi di attivazione e deve essere sottoscritta tramite l’app ufficiale Telepass. Al termine del periodo promozionale, il canone passa a 3,90 euro al mese: 2,66 euro al mese per il contratto Telepass Base più 1,24 euro al mese per il contratto Telepass Servizi di Mobilità.

Ecco come funziona il cashback sul pedaggio

Al di là dei dodici mesi a canone zero, l’altro punto più interessante riguarda il cashback sul pedaggio. Per riscattarlo occorre completare la sottoscrizione a Telepass Sempre entro l’11 gennaio 2026, inserendo il codice 50PED in app al momento della registrazione dell’account. Telepass offre fino a 5 euro al mese di cashback, per un totale di 30 euro. Volendo scendere ulteriormente nei dettagli, i transiti presi in esame sono quelli tra il 1° dicembre 2025 e il 31 maggio del prossimo anno.

Infine, l’azienda ricorda che la promozione è valida soltanto per i clienti che non sono stati clienti Telepass Family nei trenta giorni antecedenti la data di sottoscrizione della promo, e come questa non sia cumulabile con al tre iniziative ad eccezione della Promo bundle Pacchetto Telepass Sempre, che permette di pagare il canone 3,90 euro al mese invece di 5,14 euro.