Migliora lo stile e il comfort dell’abitacolo della tua auto con questi due pratici accessori
Utili per la guida di tutti i giorni e ottimi anche come idea per i prossimi regali di Natale.
Trascorriamo molte ore in macchina, tra viaggi di lavoro, spostamenti quotidiani e, soprattutto chi vive nelle grandi città, il traffico. Rendere l’abitacolo un posto più confortevole è sicuramente utile e piacevole. Anche come idea per i prossimi regali di Natale, è possibile fare affidamento a diversi accessori in grado di migliorare non solo il comfort a bordo, ma anche l’eleganza della propria auto. Tra le tante soluzioni disponibili il coprivolante in pelle sintetica e il pomello del cambio in legno sono sicuramente tra le più apprezzate. E sono in offerta su Amazon.
Il coprivolante caldo, comodo e antiscivolo
ISTN Coprivolante per Auto in Pelle Microfibra 38 cm per la Maggior Parte delle Auto (Arancia Nero)
Il coprivolante in pelle di microfibra, con diametro adatto alla maggior parte delle auto di medie dimensioni, è utile sotto diversi punti di vista. Innanzitutto è bello da vedere, ma soprattutto consente di mantenere una presa stabile in ogni condizione di guida. Il materiale antiscivolo riduce infatti il rischio di scivolamenti e oltre a proteggere dal freddo invernale e dal calore estivo, aiuta a preservare il volante originale dai segni d’usura.
Questo coprivolante è realizzato in pelle sintetica ecologica che risulta resistente e inodore, rendendolo una scelta duratura e pratica.
Un accessorio per rendere l’abitacolo vintage
Pomello del cambio facilmente installabile in legno di noce per tutti i modelli di veicoli manuali standard
Il pomello del cambio in legno di noce è invece una soluzione per chi desidera un tocco di classe, per rendere la propria auto più classica o vintage. Compatibile con i principali modelli di auto con cambio manuale, questo pomello si installa senza fatica e senza dover effettuare modifiche all’impianto dell’auto. Viene infatti fornito con un set completo di inserti e attrezzi così da installarlo in pochi minuti.
La finitura liscia e curata consente una presa comoda durante il cambio marcia, migliorando la sensazione tattile rispetto ai pomelli in plastica più economici. E quando si sale a bordo dell’auto l’effetto scenico è garantito.