Cerca

Migliora lo stile e il comfort dell’abitacolo della tua auto con questi due pratici accessori

Utili per la guida di tutti i giorni e ottimi anche come idea per i prossimi regali di Natale.

Migliora lo stile e il comfort dell’abitacolo della tua auto con questi due pratici accessori
Vai ai commenti
Daniele Di Geronimo
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 10 dic 2025

Trascorriamo molte ore in macchina, tra viaggi di lavoro, spostamenti quotidiani e, soprattutto chi vive nelle grandi città, il traffico. Rendere l’abitacolo un posto più confortevole è sicuramente utile e piacevole. Anche come idea per i prossimi regali di Natale, è possibile fare affidamento a diversi accessori in grado di migliorare non solo il comfort a bordo, ma anche l’eleganza della propria auto. Tra le tante soluzioni disponibili il coprivolante in pelle sintetica e il pomello del cambio in legno sono sicuramente tra le più apprezzate. E sono in offerta su Amazon.

Il coprivolante caldo, comodo e antiscivolo

ISTN Coprivolante per Auto in Pelle Microfibra 38 cm per la Maggior Parte delle Auto (Arancia Nero)

ISTN Coprivolante per Auto in Pelle Microfibra 38 cm per la Maggior Parte delle Auto (Arancia Nero)

18,99
Vedi l’offerta

Il coprivolante in pelle di microfibra, con diametro adatto alla maggior parte delle auto di medie dimensioni, è utile sotto diversi punti di vista. Innanzitutto è bello da vedere, ma soprattutto consente di mantenere una presa stabile in ogni condizione di guida. Il materiale antiscivolo riduce infatti il rischio di scivolamenti e oltre a proteggere dal freddo invernale e dal calore estivo, aiuta a preservare il volante originale dai segni d’usura.

Coprivolante in pelle sintetica a meno di 20€

Questo coprivolante è realizzato in pelle sintetica ecologica che risulta resistente e inodore, rendendolo una scelta duratura e pratica.

Un accessorio per rendere l’abitacolo vintage

Pomello del cambio facilmente installabile in legno di noce per tutti i modelli di veicoli manuali standard

Pomello del cambio facilmente installabile in legno di noce per tutti i modelli di veicoli manuali standard

14,8915,59€-5%
Vedi l’offerta

Il pomello del cambio in legno di noce è invece una soluzione per chi desidera un tocco di classe, per rendere la propria auto più classica o vintage. Compatibile con i principali modelli di auto con cambio manuale, questo pomello si installa senza fatica e senza dover effettuare modifiche all’impianto dell’auto. Viene infatti fornito con un set completo di inserti e attrezzi così da installarlo in pochi minuti.

Acquista in offerta il pomello del cambio in legno di noce

La finitura liscia e curata consente una presa comoda durante il cambio marcia, migliorando la sensazione tattile rispetto ai pomelli in plastica più economici. E quando si sale a bordo dell’auto l’effetto scenico è garantito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Ti potrebbe interessare:
L’accessorio indispensabile da avere in auto prima di ogni viaggio
Offerte e Promozioni
1
Come migliorare la visibilità in auto nelle giornate pioggia
Offerte e Promozioni
1
Per la manutenzione in garage, il cric idraulico HYCHIKA in offerta
Offerte e Promozioni
Per le emergenze in auto due torce pieghevoli in offerta per il Black Friday
Offerte e Promozioni
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.