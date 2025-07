Mercedes-AMG presenta il nuovo concept GT Track Sport, la visione più estrema della gamma GT

Con alcuni teaser ufficiali, Mercedes-AMG ha annunciato il Concept AMG GT Track Sport, un progetto ad alte prestazioni nato ad Affalterbach, la piccola cittadina del Baden-Württemberg, sede storica dell’azienda. Questo concept, che anticipa una possibile evoluzione della gamma GT, si propone come un’auto senza compromessi, sviluppata per dominare la pista e fissare nuovi riferimenti in termini di prestazioni e dinamica di guida.

Una nuova evoluzione per la famiglia AMG GT

Il Concept AMG GT Track Sport si inserisce come possibile nuova variante all’interno della gamma GT, arricchendo la famiglia presentata con la seconda generazione nel 2023. Mercedes-AMG lascia intendere che il modello potrebbe segnare un’espansione concreta della linea, continuando a puntare sul motore V8, uno degli elementi più distintivi della propria identità. Un motore che continua ad appassionare per la capacità di coniugare potenza, sonorità e coinvolgimento alla guida.

Nato per portare al limite la dinamica di guida e per essere messo alla prova in pista, il Concept GT Track Sport è un veicolo sviluppato con un approccio radicale, concepito per portare al limite le potenzialità della piattaforma GT. Mercedes-AMG vuole comunicare che la ricerca della performance estrema continua a essere una priorità. Il riferimento esplicito alla sede di Affalterbach non è casuale. Richiama infatti l’autenticità tecnica e il prestigio di una tradizione che, fin dagli esordi, ha posto la sportività al centro della filosofia progettuale del marchio.

Con il Concept AMG GT Track Sport, Mercedes-AMG apre un nuovo capitolo nella propria storia ad alte prestazioni. Si tratta di un progetto concepito per raggiungere l’eccellenza nella dinamica di guida, con l’obiettivo di stabilire nuovi standard e record. Questo concept rappresenta quindi una visione evolutiva della gamma GT, ma anche un elemento di continuità con la filosofia tecnica del marchio.