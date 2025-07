Con Inster, Hyundai racconta una nuova idea di mobilità urbana attraverso cinque tappe a Milano

D’estate le città si spopolano, i residenti partono per le vacanze e le località urbane riscoprono un fascino unico. In questo contesto Hyundai ha deciso di raccontare l’innovazione per la mobilità urbana introdotta con Inster, il suo city-SUV 100% elettrico pensato per interpretare il cambiamento, proponendo un itinerario in cinque tappe sulle strade di Milano.

Disponibile in due versioni completamente elettriche, la versione base della Hyundai Inster ha un motore da 97 CV e una batteria da 42 kWh per un’autonomia di 327 km. La versione Long Range, invece, arriva a 115 CV con una batteria da 49 kWh e percorrenza fino a 370 km, che arrivano a 518 km nel ciclo urbano WLTP. La ricarica rapida dal 10% all’80% si completa in appena 30 minuti e il caricatore da 11 kW a bordo assicura tempi ottimizzati anche con le colonnine in corrente alternata.

Le 5 tappe

Compatta ma spaziosa, efficiente e confortevole, Inster incarna la, perfettamente adatta alle esigenze di chi vive la città con dinamismo ma senza rinunciare a comfort e stile.

Per raccontare questa nuova idea di movimento urbano, Hyundai ha scelto Milano, città simbolo del design e dell’innovazione, proponendo un itinerario in cinque tappe che unisce cultura, architettura e sostenibilità. Un viaggio tra luoghi iconici e spazi da riscoprire, con Inster non solo come compagna di viaggio ma anche come protagonista per esplorare la città in modo più consapevole e fluido.

Il percorso parte dal Castello Sforzesco, dove l’eredità di Leonardo da Vinci rivive attraverso capolavori come la Sala delle Asse e il Codice Trivulziano. Prosegue con lo Studio Museo di Achille Castiglioni, che racconta il design come esperienza quotidiana, e arriva alla Triennale di Milano, crocevia della cultura contemporanea. Nel cuore verde del Parco Sempione si trova poi Cascina Nascosta, esempio concreto di rigenerazione urbana e sostenibilità condivisa. La tappa finale è lungo i Navigli, dove il genio di Leonardo si manifesta nell’ingegneria idraulica, offrendo lo spunto per riflettere sul rapporto tra tecnologia e territorio.



Video

Attraverso questo itinerario urbano, Hyundai non si limita a presentare Inster come un nuovo modello, ma come. Con Inster, infatti, Hyundai vuole rompere lo stereotipo dell’auto compatta, dimostrando che anche una city car può offrire grande autonomia, ricarica rapida di serie, sistemi di sicurezza avanzati e connettività. Un’auto pensata per vivere la città in modo più intelligente.