Suzuki, nuova afferta finanziamento "prima rata a novembre"

Non ci sono più gli incentivi per l’acquisto di nuove auto e, per questo, le case automobilistiche provano a spingere le vendite con offerte dedicate. Suzuki, in particolare, per tutto il mese di luglio 2025, salvo proroghe, ha deciso di lanciare una nuova offerta con finanziamento chiamata “Prima Rata a novembre“.



Come fa ben intuire il nome, tutti i clienti che acquistano presso le concessionarie Suzuki una vettura nuova entro il 31 luglio 2025 potranno beneficiare del pagamento con prima rata dopo 120 giorni dall’acquisto.

L’OFFERTA

FACCIAMO ALCUNI ESEMPI

Entriamo più nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in questa nuova proposta della casa automobilistica giapponese. L’offerta è attiva sia sulla formula, che offre la massima flessibilità nella gestione del finanziamento, sia sulle offerteNella prima, i clienti beneficiano di une della massima flessibilità. Inoltre, si può scegliere liberamente la durata del primo periodo di finanziamento, a partire da 24 mesi fino a un massimo di 48, con la possibilità di definire la scadenza mese per mese. C’è poi la possibilità di saltare fino a 6 rate per ogni periodo di rateazione, senza l’obbligo di fornire alcuna giustificazione, senza alcun costo aggiuntivo e senza alcuna ricaduta sulla maxirata finale, la cui scadenza verrà solo differita nel tempo in automatico. Infine, la durata complessiva del piano, considerando il primo periodo e l’eventuale secondo periodo di rateazione, può estendersi fino a 96 mesi. Al termine del primo periodo del piano di finanziamento (da 24 a 48 mesi, frazionabile su base mensile), il cliente ha la possibilità di sostituire la sua Suzuki con una nuova della gamma, tenerla, saldando l’importo della Maxirata finale o rateizzandolo, o restituirla.Nelle soluzioni, Suzuki propone un pacchetto di servizi premium. Nello specifico, la propostainclude un’estensione di garanzia ufficiale di ulteriori due anni, mentregarantisce tre anni di copertura assicurativa totale e parziale contro furto e incendio. Entrambe le soluzioni sono abbinabili al finanziamento Suzuki Solutions o, viceversa, acquistabili senza attivazione di un finanziamento. In ogni caso, scegliendo Suzuki Solution (o Solution NoProblem o Solution Warranty)

Nuova Suzuki Swift Hybrid 1.2 WAKU – 99€ al mese (TAN 5,95%, TAEG MAX 7,69%, anticipo 4.925,00,00€, durata 36 mesi, maxirata finale 11.115,00€)

– 99€ al mese (TAN 5,95%, TAEG MAX 7,69%, anticipo 4.925,00,00€, durata 36 mesi, maxirata finale 11.115,00€) Suzuki VITARA Hybrid 1.4 COOL+ – 200€ al mese (TAN 5,95%, TAEG MAX 7,34%, anticipo 5.450,00€, durata 36 mesi, maxirata finale 13.834,00€)

– 200€ al mese (TAN 5,95%, TAEG MAX 7,34%, anticipo 5.450,00€, durata 36 mesi, maxirata finale 13.834,00€) Suzuki S-CROSS Hybrid 1.4 TOP – 250€ al mese (TAN 5,95%, TAEG MAX 7,23%, anticipo 4.450,00€, durata 36 mesi, maxirata finale 15.007,00€)

250€ al mese (TAN 5,95%, TAEG MAX 7,23%, anticipo 4.450,00€, durata 36 mesi, maxirata finale 15.007,00€) Suzuki Swace Hybrid Cool AT – 299€ al mese (TAN 5,95%, TAEG MAX 7,27%, anticipo 8.380,00€, durata 36 mesi, maxirata finale 15.772,00€)

– 299€ al mese (TAN 5,95%, TAEG MAX 7,27%, anticipo 8.380,00€, durata 36 mesi, maxirata finale 15.772,00€) Suzuki ACROSS PLUG IN Hybrid 2.5 TOP – 400€ al mese (TAN 5,95%, TAEG MAX 6,91%, anticipo 19.150,00€, durata 36 mesi, maxirata finale 23.281,00€)

Ecco alcuni esempi con“Prima rata a novembre”, TANcon durata di 36 mesi e prima rata posticipata a novembre 2025, su modelli come la nuova Swift