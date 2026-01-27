Verifica lo stato della batteria con un tester professionale a meno di 100€

Quando va cambiata la batteria dell’auto? Le batterie non hanno una durata standard e dover attendere che non funzionino più è un rischio troppo grande. Rimanere a piedi per capire che è giunta l’ora di intervenire è infatti un po’ eccessivo. Se è vero che molte batterie hanno un indicatore visivo che segnala lo stato di carica, quel piccolo “semaforo” non offre una diagnosi completa e non rileva eventuali cali di spunto o problemi interni alle celle. Per una diagnosi completa non serve per forza andare da un meccanico o da un elettrauto (il moderno meccatronico). È sufficiente avere un tester professionale da utilizzare regolarmente. Basta collegarlo ai morsetti dell’auto per sapere esattamente lo stato di carica e salute della batteria, anche quando è collegata alla macchina. Questo tester è oggi in offerta su Amazon con il 24% di sconto.

Una diagnosi completa in pochi secondi

Il tester AutoTOPDON BT300P integra funzioni avanzate di diagnostica. È progettato per fornire informazioni sullo stato di salute delle batterie, comprese quelle presenti nei veicoli più moderni. Ma anche alle batterie montate sui veicoli commerciali leggeri. Tra le particolarità di questo tester c’è la presenza di una stampante termica integrata. In questo modo si può stampare la ricevuta con i risultati del test. È una particolarità molto utile per effettuare controlli periodici e avere uno storico dell’usura della batteria.

Con il tester AutoTOPDON BT300P si può scoprire in pochissimi secondi qual è la causa esatta del guasto della batteria. Così da sostituirla se necessario o evitare di spendere soldi inutilmente per la batteria quando questa è ancora carica e affidabile.

Una volta collegato il tester ci mette pochi secondi per indicare lo stato di salute, il livello di carica e la capacità di avviamento del veicolo. Il display da 2,4” mostra tutte le informazioni in modo chiaro e comprensibile.