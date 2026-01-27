Cerca

Chery lancia il suo primo pick-up elettrico Himla per sfidare la nuova Toyota Hilux

Il nuovo pickup elettrico sarà proposto in due versioni, anche con doppio motore e la trazione integrale

Chery lancia il suo primo pick-up elettrico Himla per sfidare la nuova Toyota Hilux
Filippo Vendrame
Pubblicato il 27 gen 2026

Chery ha portato ufficialmente al debutto sul mercato cinese il suo primo pick-up elettrico Himla (Rely R08) che punta ad entrare in concorrenza con Toyota Hilux e la Ford Ranger. Lo avevamo già visto ad aprile 2025 al Salone di Shanghai e adesso arriva sul mercato con prezzi che vanno da 127.800 yuan a 158.800 yuan (15.410 euro – 19.150 euro). Arriverà anche in Europa? Possibile dato che i pick-up Himla sono stati pensati per il mercato globale e saranno esportati in Europa, Medio Oriente e America Latina.

DIMENSIONI ED INTERNI

Il nuovo pick-up elettrico è disponibile nelle versioni standard e long box. Il modello standard misura 5.330 mm di lunghezza, 1.920 mm di larghezza e 1.890 mm di altezza, mentre la variante long box arriva a 5.610 mm di lunghezza. Il cassone del modello standard misura 1.530 mm, mentre quello della long box 1.810 mm. Forme massicce, fari a LED sdoppiati, piastre paramotore in alluminio e parafanghi muscolosi, aiutano a conferire a questo modello un aspetto robusto. Salendo a bordo troviamo invece uno stile minimalista con i pulsanti fisici ridotti al minimo. Ovviamente non manca la tecnologia. La plancia è infatti dominata da un display da 15,6 pollici o 12,3 pollici, a seconda dell’allestimento. L’abitacolo è caratterizzato da una combinazione di colori marrone chiaro e nero, con dettagli cromati.

MOTORE E AUTONOMIA

Il nuovo pick-up elettrico Himla di Chery adotta un motore da 150 kW (204 CV) e 350 Nm di coppia ed è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 8,8 secondi. C’è anche una versione con doppio motore e la trazione integrale con una potenza combinata di 300 kW (408 CV) e 540 Nm di coppia. Con questo powertrain, il tempo per passare da 0 a 100 km/h si riduce a 5 secondi. Per quanto riguarda le batterie, il pick-up offre accumulatori da 66,54 kWh e 88 kWh, che garantiscono un’autonomia compresa tra 405 km e 510 km a seconda della configurazione. Ovviamente parliamo di dati secondo il ciclo cinese CLTC.

