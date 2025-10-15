Stellantis, maxi investimento negli Stati Uniti: pronti 13 miliardi di dollari in 4 anni

L’annuncio era nell’aria dato che se ne parlava da giorni ma, adesso, è arrivata l’ufficialità. Stellantis investirà ben 13 miliardi di dollari negli Stati Uniti nei prossimi 4 anni. Come sottolinea il Gruppo, grazie a questo nuovo piano di investimenti per il mercato americano, la produzione locale sarà potenziata del 50% con cinque nuovi modelli e 19 iniziative di prodotto nei prossimi quattro anni. In questo modo, sarà possibile anche andare a creare oltre 5.000 nuovi posti di lavoro negli stabilimenti in Illinois, Ohio, Michigan e Indiana. L’annuncio è molto importante. Il mercato degli Stati Uniti è infatti fondamentale per Stellantis.

Durante il periodo in cui Carlos Tavares era CEO di Stellantis, i rapporti con questo mercato si erano deteriorati anche a causa di alcune strategie di prodotto che non erano state apprezzate dai clienti e dalla dirigenza locale. Il tutto ha portato anche ad un calo delle vendite. Sotto la guida del nuovo CEO Filosa, le cose sono poi cambiante e questo piano è la dimostrazione di come Stellantis voglia rilanciare le sue attività negli Stati Uniti. Inoltre, questa scelta risente fortemente anche della strategia del presidente americano Trump che ha istituito dazi per chi costruisce auto al di fuori del Paese.

Il CEO Filosa, si è così espresso a seguito dell’annuncio di questo nuovo maxi piano di investimenti.

Questo investimento negli Stati Uniti, il più grande e individuale mai realizzato nella storia di Stellantis, stimolerà la nostra crescita, rafforzerà i nostri impianti produttivi e porterà più posti di lavoro americani negli Stati che consideriamo la nostra casa. Mentre ci prepariamo ai prossimi 100 anni, poniamo il cliente al centro della nostra strategia, ampliando la nostra gamma e offrendo loro la libertà di scegliere i prodotti che desiderano e amano. Accelerare la crescita negli Stati Uniti è stata una priorità assoluta fin dal mio primo giorno. Il successo in America non è solo un bene per Stellantis negli Stati Uniti, ma ci rende più forti ovunque.

I DETTAGLI DEL PIANO

Entrando più nei dettagli, il piano di investimenti include i costi di ricerca, di sviluppo e dei fornitori per l’attuazione dell’intera strategia di prodotto dell’azienda per i prossimi quattro anni, nonché gli investimenti nelle attività produttive di Stellantis. Nell’Illinois l’azienda prevede di investire più di 600 milioni di dollari per riaprire il Belvidere Assembly Plant e ampliare la produzione di Jeep Cherokee e Jeep Compass per il mercato statunitense. Con l’inizio della produzione previsto per il 2027, queste azioni dovrebbero creare circa 3.300 nuovi posti di lavoro.

In Ohio, invece, a seguito di un investimento di circa 400 milioni di dollari, la produzione di un nuovissimo pick-up di medie dimensioni, precedentemente destinato allo stabilimento di Belvidere, sarà trasferita al Toledo Assembly Complex, dove si unirà a Jeep Wrangler e a Jeep Gladiator. Il trasferimento della produzione potrebbe creare più di 900 posti di lavoro. L’inizio è previsto per il 2028.

L’Azienda intende inoltre continuare a investire nelle sue operazioni a Toledo, come già precedentemente annunciato lo scorso gennaio. Ciò include tecnologie aggiuntive e azioni di prodotto significative sia per Jeep Wrangler che Jeep Gladiator, nonché un maggior numero di componenti fondamentali per la produzione presso il Toledo Machining Plant.

Spostiamoci nel Michigan, dove Stellantis sta sviluppando un nuovo SUV di grandi dimensioni, che sarà disponibile in versione elettrica a autonomia estesa (range extender) e con motore a combustione interna. Modello che sarà prodotto nel Warren Truck Assembly Plant a partire dal 2028.

L’Azienda investirà circa 100 milioni di dollari per riconvertire lo stabilimento. È previsto che il nuovo programma creerà oltre 900 posti di lavoro nello stabilimento dove ora vengono prodotti i modelli Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer. Stellantis prevede inoltre di investire 130 milioni di dollari per preparare il Detroit Assembly Complex – Jefferson alla produzione della Dodge Durango di prossima generazione, ribadendo l’impegno assunto a gennaio. L’inizio della produzione è previsto per il 2029.

Infine, ci sono novità per le attività in Indiana. Stellantis conferma l’annuncio di gennaio relativo a ulteriori investimenti in diversi suoi stabilimenti a Kokomo per avviare, a partire dal 2026, la produzione del nuovo motore a quattro cilindri, il GMET4 EVO. L’Azienda prevede di investire più di 100 milioni di dollari e di creare oltre 100 posti di lavoro per garantire che gli Stati Uniti siano la sede di produzione di questa nuova motorizzazione molto importante per il suo piano di crescita nel mercato americano.