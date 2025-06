Stellantis brevetta un cambio a tre velocità per auto elettriche

Le case automobilistiche sono costantemente al lavoro su nuove idee e soluzioni tecniche. Questo vale anche per Stellantis che a quanto pare sta pensando ad un cambio a 3 velocità per le auto elettriche. Infatti, un nuovo brevetto depositato nel 2023 presso l’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (USPTO) e concesso il primo maggio 2025, descrive una particolare trasmissione 3 velocità dedicata appunto alle auto elettriche. La soluzione brevettata è interessante in quanto è pensata per garantire la massima efficienza di funzionamento delle vetture in diversi ambiti. Questa soluzione ben si applicherebbe anche a fuoristrada visto che uno dei rapporti è pensato proprio per agevolare la guida in off-road.

IN FUTURO UN CAMBIO A 3 RAPPORTI?

Lo sappiamo bene, le auto elettriche dispongono solitamente di una trasmissione con un singolo rapporto. Sul mercato ci sono poi alcuni modelli che offrono due rapporti (pensiamo alla Taycan ad esempio), con la seconda marcia che si innesta automaticamente dopo una certa velocità per migliorare l’efficienza. Il brevetto di Stellantis è concettualmente differente. Il brevetto introduce una soluzione multi-velocità che utilizza due gruppi di ingranaggi epicicloidali e quattro frizioni, per creare tre distinti rapporti di trasmissione all’interno di un’unica unità di azionamento elettrica.



Secondo il brevetto, il primo rapporto permetterebbe di rendere più efficace la guida in off-road o in caso di traini di rimorchi, uno scenario in cui serve sfruttare maggiormente la coppia dei motori. Il secondo rapporto, invece, sarebbe pensato per la guida in condizioni normali, mentre il terzo per la massima efficienza nella guida autostradale. Insomma questa trasmissione punta a rendere le auto elettriche maggiormente efficaci in diversi scenari di guida. Una soluzione simile potrebbe essere utile soprattutto su fuoristrada e pickup elettrici e ben si presterebbe ad essere integrata all’interno, ad esempio, della Jeep Recon, un fuoristrada elettrico che presto sarà lanciato ufficialmente.

In ogni caso stiamo sempre parlando di un brevetto. Per quanto interessante, non è detto che alla fine questa soluzione possa essere davvero disponibile su qualche modello del Gruppo. Non si può fare altro che attendere eventuali novità.



