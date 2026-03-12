Fino al 37% di sconto: ecco le auto che scendono sotto i 20.000 euro con le promozioni di marzo 2026

Chi è alla ricerca di una nuova vettura può approfittare delle promozioni a tempo, che consentono un importante vantaggio su alcune versioni. Nel mese di marzo 2026 non mancano le opportunità per portarsi a casa un modello nuovo con un ribasso sul prezzo di listino.

Abbiamo preso in considerazione i modelli che normalmente costano più di 20.000 euro, ma grazie alle promozioni riescono a stare sotto a questo prezzo, una soglia psicologica che al giorno d’oggi permette di considerare un’auto “economica”, anche se a marzo è possibile acquistare auto nuove anche a meno di 10.000 euro.

Dobbiamo dire, comunque, che la maggior parte delle offerte per essere attivate richiedono delle soluzioni finanziarie con maxi-rata, ma non manca qualche eccezione acquistabile in promozione anche senza finanziamento o con finanziamento classico.

Citroen C3 Aircross

Una delle offerte più interessanti della gamma Citroen riguarda la C3 Aircross, B-SUV da 4,39 metri di lunghezza caratterizzato da un design robusto e da un abitacolo spazioso, disponibile con 5 o 7 posti. La promozione di marzo di marzo garantisce un risparmio dell’11% e si rivela una delle opzioni più accessibili nel segmento dei SUV compatti.

Con la promozione il prezzo scende a 17.900 euro (20.200 euro di listino) per la versione Turbo 100 cv Manuale in allestimento YOU. Per usufruire di questo prezzo è necessario sottoscrivere un finanziamento SimplyDrive Promo che prevede: anticipo di 4.272, 35 rate da 129 euro e rata finale di 13.194 euro (TAN fisso 7,99%, TAEG 10,78%). Valida fino al 31 marzo.

Citroen C4

Uno sconto ancora maggiore, pari al 25%, è quello che a marzo è previsto per la Citroen C4, berlina fastback di segmento C. La promozione riguarda vetture in pronta consegna e per la versione Hybrid 110 automatica in allestimento YOU il vantaggio cliente ammonta a ben 6.500 euro: così il prezzo passa dai 26.400 euro di listino a 19.900 euro. Non è richiesto il finanziamento. Validità fino al 31 marzo.

Citroen ë-C3

Anche la versione elettrica della C3 può essere acquistata a marzo a meno di 20.000 euro, grazie a uno sconto dell’8%. La city car elettrica francese, una scelta ideale per chi vuole entrare nel mondo della mobilità elettrica con un budget contenuto, viene offerta fino al 31 marzo 2026 YOU nella versione 113 cv Automatica Urban Range a 18.900 euro rispetto ai 20.490 euro di listino.

Fiat 600 Hybrid

Il SUV compatto di Fiat, che abbiamo recentemente provato in versione Milano-Cortina 2026, scende eccezionalmente sotto i 20.000 euro a marzo. Viene offerto infatti a 19.450 euro (oltre oneri finanziari) rispetto al prezzo di listino di 25.850 euro per la versione 600 1.2 110cv Hybrid POP. La promozione riguarda solo vetture in pronta consegna con rottamazione e finanziamento Stellantis Financial Services. La soluzione finanziaria proposta prevede un anticipo di 3.279 euro, 35 rate mensili da 199 euro e una rata finale pari al VFG di 14.359 euro (TAN fisso 8,99% – TAEG 11,6%). L’offerta è valida fino al 27 marzo (prezzi bloccati fino al 31/03).

Hyundai Bayon GPL

Hyundai punta sulla doppia alimentazione con la Bayon e marzo offre un vantaggio cliente del 15%. Questo piccolo SUV di segmento B è perfetto per chi cerca costi di gestione ridotti senza rinunciare allo spazio, oltre al vantaggio dell’impianto GPL installato in fabbrica.

La promozione riguarda la versione 1.2 MPI 79 CV GPL XTech che viene offerta a 19.350 euro invece di 22.850 euro di listino a fronte della sottoscrizione del finanziamento Hyundai Plus che prevede: anticipo 6.180 euro, 35 rate mensili da 119 euro e una rata finale pari al valore futuro garantito di 11.654 euro (TAN fisso 5,95%, TAEG fisso 7,87%).

Hyundai i20 GPL

Prezzo promozionato anche per la i20, funzionale berlina di segmento B, anch’essa offerta in versione GPL. In questo caso il vantaggio per il cliente è pari al 13% fino al 31 marzo 2026. La versione oggetto della promo è la 1.2 MPI 79CV GPL Connectline che scende dai 22.350 euro di listino a 19.350 euro con sottoscrizione del finanziamento Hyundai Plus che in questo caso prevede: anticipo di 5.320 euro, 35 rate mensili da 85 euro e rata finale pari al VFG di 11.846 euro (TAN 0,99%, TAEG 2,57%).

Lancia Ypsilon Hybrid

Lancia continua a promuovere la nuova Ypsilon, berlina che fa dello stile il suo punto di forza. A marzo il modello ibrido è oggetto di una promozione che riduce il prezzo del 21%: in questo modo è possibile guidare una “segmento B” premium a meno di 20.000 euro.

L’offerta di marzo riguarda la versione Lancia Ypsilon Hybrid offerta a 19.800 euro invece dei 25.200 euro di listino ed è attivabile con un finanziamento Stellantis Financial Services che prevede: anticipo 6.382 euro, 48 rate da 299 euro e nessuna maxirata finale (TAN fisso 0% e TAEG 3,14%). Anche in questo caso si tratta di finanziamento classico e con TAN pari a zero.

KGM Korando

Un SUV di dimensioni medie a meno di 20.000 euro? Sì, è possibile grazie a KGM, che a marzo offre la Korando con un taglio del prezzo del 20%. Lunga 4,45 metri, questo SUV rappresenta un’opzione per chi necessita di una vettura robusta e spaziosa a un prezzo ultracompetitivo.

Fino al 31 marzo la KGM Korando Black Edition viene offerta a 19.900 euro (prezzo di listino 24.990 euro) solo con finanziamento, che prevede anticipo 0, 96 rate da 286 euro al mese e nessuna maxirata. Ideale per chi cerca un finanziamento classico (TAN 8,46%, TAEG 9,32%), perché questa è una delle poche offerte a prevederlo.

Mazda 2 Hybrid

La Mazda 2 Hybrid a marzo viene offerta con una riduzione del 22% sul prezzo di listino. La piccola berlina giapponese è una delle full hybrid più interessanti, dato che monta lo stesso sistema ibrido della Toyota Yaris, una delle auto più efficienti del mercato.

Fino al 31 marzo è possibile acquistarla al prezzo di 19.500 euro invece dei 24.990 euro di listino, ma solo in caso di permuta/rottamazione e solo con finanziamento Mazda Advantage, che prevede 36 rate mensili da 149 euro, un anticipo di 5.070 euro e una maxi-rata finale 11.495 euro (tan fisso 4,99% – taeg fisso 6,79%).

MG S5 EV

Grazie a una promozione dedicata e all’incentivo governativo per le auto elettriche per gli aventi diritto (ISEE inferiore a 30.000 euro, obbligo rottamazione e prezzo veicolo massimo di 35.000 euro) il prezzo della MG S5 EV si riduce fino al 56%. Ovviamente in questo caso oltre all’offerta della Casa, legata alla sottoscrizione di un finanziamento, ci sono ben 11.000 euro di Ecobonus. La versione S5 EV COMFORT 49 a marzo (fino al 31/03) ha un prezzo di 14.490 euro a fronte di un listino pari a 32.990 euro. La soluzione finanziaria prevede anticipo 0, 35 rate mensili di 112 euro e una maxi-rata pari al VFG di 14.845 euro (TAN 6,98% fisso e TAEG 8,77% fisso).

Opel Corsa MY26 Edition

La Opel Corsa, bestseller della Casa del Fulmine, si presenta con un’offerta aggressiva dedicata alle versioni benzina e mild hybrid. La prima (1.2 100 CV manuale) ha un prezzo di 21.350 euro e a marzo scende a 13.450 euro (prezzo promo oltre oneri finanziari) per vetture in pronta consegna, con rottamazione e con finanziamento Scelta Opel. Lo sconto è pari al 37% rispetto al prezzo del listino. La soluzione finanziaria prevede, ad esempio, un anticipo di 2.905 euro, 33 rate da 99 euro al mese con proroga (prima rata a giugno) e maxi-rata pari al valore futuro garantito di 10.701,67 euro (TAN Fisso 7,99 % – TAEG 11,36 %). Valida fino al 31 marzo.

Altrettanto interessante la promozione sulla Edition 1.2 Hybrid da 110 CV con cambio automatico, che vanta un vantaggio cliente del 32%. Il prezzo scende infatti dai 24.150 euro del listino a 16.300 euro (prezzo promo oltre oneri finanziari), ma solo per vetture in pronta consegna, con rottamazione e con sottoscrizione di un finanziamento Scelta Opel. La soluzione prevede 33 rate da 119 euro al mese (con proroga a giugno 2026), anticipo 3.951 euro e maxi-rata finale pari al VFG di 12.251,96 euro (TAN Fisso 7,99 % – TAEG 10,93%).

Peugeot 208

La “cugina” della Corsa, la Peugeot 208, non è da meno e scende sotto i 20.000 euro per il mese di marzo (scade il 31/03). L’offerta riguarda la versione entry level a benzina, ideale anche per i neopatentati. La versione Peugeot 208 Benzina 100 CV S&S Style che di listino ha un prezzo di 22.000 euro, viene offerta a 16.750 euro (24% di sconto) per vetture in pronta consegna aderendo al finanziamento Peugeot Formula 8. È previsto un anticipo di 3.534 euro, 35 rate mensili da 88 euro, maxi-rata pari al VFG da 11.229 euro (TAN fisso 0,8%, TAEG 3,12%).

Skoda Fabia

La Skoda Fabia offre sostanza e concretezza con uno sconto del 14% fino al 31 marzo 2026. La versione Your Way 1.0 MPI 80 CV passa così dal prezzo di listino di 21.850 euro a 18.779 euro (chiavi in mano, IPT esclusa) con il contributo delle concessionarie aderenti. L’offerta è valida su vetture in pronta consegna, con permuta, sottoscrizione di un finanziamento Skoda Clever Value e dell’Extended Warranty da 280 euro. La soluzione finanziaria prevede anticipo 0, 35 rate da 169 euro e rata finale pari al VFG d 13.244 euro. TAN 0% fisso e TAEG 1,16%.

Toyota Aygo X

A marzo Toyota propone la Aygo X, city crossover con sistema full hybrid (l’unico nel segmento A) con uno sconto del 14%. Così il prezzo della Aygo X Hybrid scende da 20.850 euro a 17.950 euro con Bonus Toyota per vetture immatricolate entro il 30/06/2026, in caso di rottamazione o permuta di un autoveicolo posseduto da almeno 5 mesi. Ad esempio, viene proposto un anticipo di 6.210 euro, 47 rate da 119 euro e una rata finale pari al valore futuro garantito di 9.591 euro. TAN (fisso) 6,99%. TAEG 8,90%.

Toyota Yaris

Promozione ancora più interessante per la regina delle ibride (sistema full hybrid). La versione Yaris Hybrid 115 che ha un prezzo di listino di 24.750 euro viene offerta fino al 31 marzo a 19.950 euro con Bonus Toyota di 4.800 euro per vetture immatricolate entro il 31/07/2026, in caso di rottamazione o permuta di un autoveicolo posseduto da almeno 5 mesi e con sottoscrizione di un finanziamento Toyota Easy Next. La soluzione prevede un anticipo di 6.500 euro, 47 rate da 129 euro e valore futuro garantito pari alla rata finale di 11.323 euro (TAN fisso 6,99%, TAEG 8,69%).