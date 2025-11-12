Cerca

Come evitare di perdere i dati dell’auto durante la sostituzione della batteria

Con questo dispositivo cambiare la batteria dell'auto è un'operazione ancora più sicura.

Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 12 nov 2025

Quando si cambia la batteria dell’auto ci si ritrova con l’orologio azzerato, la radio che chiede di nuovo il codice di sblocco, il sistema multimediale completamente resettato e per le auto moderne anche con la necessità di riconfigurare l’apertura degli alzacristalli o altri dispositivi. Quello che per alcuni appare come un banale fastidio a volte può diventare un problema più serio che rischia di compromettere il funzionamento di centraline o dispositivi elettronici di bordo. Ed è un problema che si complica ulteriormente con i veicoli moderni, sempre più ricchi di moduli digitali e impostazioni personalizzate.

In situazioni come queste, un salva memorie diventa uno strumento fondamentale. Il modello proposto da USAG, in offerta su Amazon con il 35% di sconto, consente di mantenere in alimentazione i circuiti elettronici mentre si stacca e sostituisce la batteria. In questo modo l’auto non perde le configurazioni e tutto torna a funzionare regolarmente non appena viene installata la nuova batteria.

Quanto può essere utile questo dispositivo

Non si tratta di un accessorio per specialisti. Anche chi è abituato a piccoli interventi fai da te in garage può utilizzarlo in modo semplice e sicuro. Il dispositivo si collega a una fonte ausiliaria di corrente, come un booster o una seconda batteria, e comunica con la centralina del veicolo attraverso la presa dell’accendisigari. Il sistema protegge l’automobile da cortocircuiti o inversioni di polarità, riducendo il rischio di danni anche per chi ha poca esperienza.

Due LED colorati indicano chiaramente lo stato di funzionamento e grazie alla struttura compatta e antiurto il salva memoria USAG può essere tenuto comodamente nel veicolo, pronto all’uso in caso di necessità. Può essere utile non solo per la manutenzione ordinaria, ma anche quando si effettuano interventi elettrici come il montaggio di accessori o sistemi antifurto e tutte quelle operazioni che richiedono di staccare temporaneamente la batteria.

