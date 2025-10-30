Cerca

Se si sbaglia rifornimento, questo strumento può salvare l'auto (e il portafoglio)

In caso di rifornimento sbagliato o per fare il cambio dell'olio motore, ecco uno strumento pratico e risolutivo.

Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 30 ott 2025

Tra le differenze tra le auto elettriche e quelle endotermiche c’è anche quella che le prime hanno meno guasti delle seconde. Un caso piuttosto evidente è che nelle auto elettriche non ci si può sbagliare sul tipo di carburante. Sia perché la fonte è sempre la stessa (l’energia elettrica), sia perché è l’automobile stessa a gestire le operazioni di ricarica, riducendo così il rischio di errori e guasti.

Con le auto benzina e diesel può capitare, per fretta o distrazione, di sbagliare il rifornimento e di mettere nel serbatoio un carburante non adatto. In quel caso i danni per il motore potrebbero essere enormi.

In questi casi può rivelarsi utile una pompa di aspirazione elettrica, un accessorio compatto e pratico che si collega direttamente alla batteria del veicolo e permette di estrarre gasolio o olio in modo rapido e pulito. Oggi è in offerta su eBay con il 28% di sconto a meno di 20€.

28% di sconto sulla pompa estrazione gasolio

A cosa serve e quando è utile

Questo modello è compatibile con automobili, moto, piccoli furgoni e mezzi da lavoro. L’uso è semplice e intuitivo in quanto basta collegare i cavi, alimentare la pompa tramite la batteria a 12V e premere il tasto di accensione. Il fluido viene aspirato tramite il tubo in dotazione direttamente dal serbatoio o dal foro dell’asta dell’olio, e può essere raccolto in un contenitore esterno in tutta sicurezza.

È pensata per l’estrazione di gasolio e olio motore e non deve essere utilizzata con benzina o altri liquidi infiammabili. Si rivela quindi utilissimo sia in caso di errato rifornimento per svuotare il serbatoio, sia per fare il tagliando sostituendo l’olio motore.

Il kit comprende i tubi flessibili di ingresso e uscita, i cavi elettrici, le pinze e una pratica confezione per tenere tutto pronto all’occorrenza. È un accessorio compatto e utile da tenere in garage, pronto all’uso per il prossimo cambio dell’olio o per qualsiasi evenienza durante la manutenzione del veicolo.

