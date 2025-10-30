eBay Garage torna a EICMA: uno spazio dedicato a chi ama le moto

Per il quarto anno consecutivo eBay conferma la sua partecipazione a EICMA 2025 e lo fa con una serie di iniziative rivolte a tutti coloro che amano il mondo delle due ruote, sia professionisti del settore, motociclisti che semplici curiosi. All’interno del Padiglione 5, Stand I53, il pubblico sarà accolto nell’eBay Garage, uno spazio che sarà animato da incontri, attività ed esperienze immersive, con un programma differenziato tra le prime due giornate dedicate agli operatori e il fine settimana rivolto invece al grande pubblico.

Il programma degli eventi

All’interno dell’eBay Garage ci sarà l’esposizione di quattro moto che hanno segnato la storia delle due ruote. Si tratta di modelli iconici come la Vespa VBB2 150 del 1963, la Kawasaki Z1 900 del 1973, la Suzuki GSX 1300 R Hayabusa del 1999 e la Ducati 1299 Superleggera del 2017.

L’interesse nei confronti di questi modelli, oltre alla loro storia, è nel fatto che saranno presentati con componenti originali e compatibili reperibili su eBay.it. Una scelta che mostra come sulla celebre piattaforma online sia possibile trovare un’ampia varietà di ricambi e accessori per chi desidera effettuare la manutenzione della propria moto ma anche restaurarla e personalizzarla.

Il programma dell’eBay Garage include anche una serie di incontri con i cosiddetti hero-seller, i venditori più esperti della piattaforma. Saranno momenti utili per condividere consigli concreti su manutenzione, personalizzazione e strategie per vendere online, rivolti sia a chi lavora nel settore sia a chi si avvicina per la prima volta a questo mondo. A dare ulteriore valore all’iniziativa sarà la presenza di alcuni grandi nomi del motociclismo internazionale. Kevin Schwantz, Tony Cairoli, Troy Bayliss e Carlos Checa saranno protagonisti di incontri con il pubblico, pronti a raccontare storie di pista, passione e tecnica.

Una nuova funzionalità

Una delle novità più attese di questa edizione è l’anteprima della nuova funzionalità Compatibilità Moto. Grazie all’integrazione dei dati forniti da Infobike e all’accordo con Quattroruote Professional, gli utenti potranno cercare i ricambi giusti per la propria moto in modo ancora più semplice e preciso. Sarà possibile inserire direttamente il modello o addirittura la targa del veicolo, così da ottenere risultati filtrati e compatibili. Una funzione pensata per rendere l’esperienza d’acquisto più intuitiva, soprattutto per chi ha meno familiarità con le specifiche tecniche.

Come partecipare

EICMA 2025 sarà aperta al pubblico da giovedì 6 a domenica 9 novembre, con orario continuato dalle 9.30 alle 18.30. I biglietti sono acquistabili solo online sul sito ufficiale e non saranno disponibili in fiera. Nei weekend è previsto il parcheggio gratuito, fino a esaurimento posti, con la possibilità di prenotare in anticipo un posto auto presso uno degli undici parcheggi di interscambio ATM collegati alla rete del trasporto pubblico milanese. L’ingresso è consentito anche ai minori, mentre per motivi di sicurezza non è ammesso l’accesso con animali. La manifestazione si svolge a Fiera Milano Rho, comodamente raggiungibile con la metropolitana M1 scendendo all’omonima fermata della Linea Rossa.