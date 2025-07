Le auto elettriche sono più affidabili di quelle endotermiche, secondo ADAC

Sono più affidabili le auto elettriche o quelle endotermiche? L'ADAC, l'equivalente del nostro Aci, prova a dare una risposta grazie al suo ampio database degli interventi. Nel solo 2024 sono infatti stati registrati complessivamente ben 3,6 milioni di interventi, un dato in aumento rispetto al 2023. Quello che emerge da questo database è interessante.

Vero è che il numero di guasti che hanno coinvolto le auto elettriche è aumentato del 46% ma solo a causa del forte aumento delle BEV sulle strade (+97%). Tirando le somme, secondo ADAC, i veicoli elettrici sono meno soggetti a guasti rispetto a quelli con motori a combustione interna della stessa fascia d'età. Entriamo più nei dettagli.

CHI HA PIÙ PROBLEMI?

Secondo le statistiche dell'ADAC, nelle auto con un'età compresa tra 2 e 4 anni, i modelli endotermici subiscono guasti due volte e mezzo in più rispetto alle auto elettriche. Il tasso di guasti per le auto a combustione nel 2024 è stato di 9,4 guasti ogni 1.000 veicoli, mentre per le auto elettriche è stato di soli 3,8 guasti ogni 1.000 veicoli.

Le statistiche si basano sui dati relativi a 159 modelli di vetture e forniscono anche una panoramica dei modelli più affidabili e di quelli più soggetti a problemi. E qui c'è una sorpresa.

TOYOTA, QUALCHE PROBLEMA DI TROPPO



Diversi modelli Toyota, considerati in passato affidabili, si sono rivelati particolarmente soggetti a guasti. In particolare, il modello con il tasso di guasti più elevato è risultato essere la Toyota C-HR con 63,1 guasti ogni 1.000 veicoli. Anche altri modelli Toyota hanno manifestato qualche problema di troppo, come Toyota RAV4, Yaris e Yaris Cross. La criticità rilevata con più frequenza? Un problema all'avviamento dovuto alla batteria. ADAC fa sapere che la casa automobilistica è già intervenuta introducendo una batteria più potente.

Altro modello che si è messo in luce in senso negativo è la Hyundai IONIQ 5 con 22,4 guasti ogni 1.000 veicoli a causa dell’unità di controllo della ricarica integrata (ICCU). Sul fronte opposto, invece, i miglior modelli endotermici sono risultati la MINI (0,3) e Audi A4 (0,4) tra i veicoli con 2 anni di età. La migliore auto elettrica? Tesla Model 3 (0,5). In totale, dodici modelli hanno avuto un indice di guasto inferiore a 1.

IL PROBLEMA DELLA BATTERIA DI AVVIAMENTO



A quanto pare, il guasto più frequente è quello relativo alla batteria di avviamento. Tale criticità, secondo ADAC, ha riguardato il 44,9% di tutti i guasti del 2024. In ogni caso, le auto endotermiche sono le più colpite dal problema della batteria a 12 V. Nei veicoli di età compresa tra due e quattro anni, il tasso di guasti è maggiore nei motori a combustione (4,0) rispetto ai veicoli elettrici (1,7) con una differenza di 2,3 guasti ogni 1.000 veicoli.